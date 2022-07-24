يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكتب الفصل الأخير من مسيرته مع نادي برشلونة، فقد عاد اسم ميسي للارتباط بعودة وشيكة إلى النادي الكتالوني بطلب خاص من المدرب تشافي هيرنانديز.

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن تشافي طلب من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا دراسة فرص التعاقد مع ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في ختام الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الذي يرتبط بعلاقة مميزة مع ميسي واثق من أن عودة النجم الأرجنتيني ستفيد النادي إفادة كبيرة سواء في الجانب الرياضي أو الاقتصادي.

وستوفر العودة الفرصة لإصلاح العلاقة بين ميسي ونادي برشلونة عقب مغادرته في الصيف الماضي بسبب عدم قدرة الإدارة على توفير الأموال اللازمة لتجديد عقده، كما أن العودة ستكون فرصة لميسي من أجل تحقيق حلمه بأن يكون مشهد ختام مسيرته بألوان نادي برشلونة الذي بدأ اللعب في صفوفه مطلع القرن الحالي.

وستمنح العودة التي يرغب فيها تشافي دعما رياضيا للفريق الذي يبحث عن قائد للمشروع الذي يشرف عليه تشافي، والذي يسعى لإعادة النادي الكتالوني إلى منصات التتويج بعد خيبة الموسم الماضي الذي انتهى من دون أي تتويج للفريق.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد عبّر عن أمله في أن تتجدد علاقة ميسي وبرشلونة، وقال "أتمنى ألا ينتهي الفصل الخاص بميسي في تاريخ برشلونة، أعتقد أن من مسؤوليتنا التأكد من أن هذا الفصل لا يزال مفتوحا ولم يُغلق، نتطلع لنهاية أفضل مما كان سابقا".

وأضاف لابورتا في تصريحات سابقة "هل أشعر بأنني مدين له؟ من الناحية الأخلاقية، ومن موقعي رئيسا لبرشلونة، أعتقد أنني فعلت ما كان علي القيام به من أجل تجديد عقده.. ستظل الأبواب مفتوحة له دائما. إذا كان يريد التحدث معي عن العودة إلى برشلونة، سأكون سعيدا".