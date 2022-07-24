ذكر تقرير صحفي أن نادي مانشستر يونايتد قدم اقتراحا جديدا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه صعوبة في إيجاد فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى رونالدو (37 عاما) للرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب غياب "الشياطين الحمر" عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويتطلع النجم البرتغالي للتعاقد مع فريق يضمن له المشاركة في المسابقة التي يحمل بها الرقم القياسي لعدد الأهداف.

ويرتبط اللاعب السابق لريال مدريد بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد إلى نهاية الموسم المقبل، ولم يلتحق بفترة تحضيرات قبل الموسم، ولم يسافر مع فريقه في جولته الإعدادية بتايلند وأستراليا، وبررت إدارة النادي غيابه بانشغاله بأمور عائلية.

غير أن تقارير وسائل الإعلام المتخصصة تؤكد أن النجم البرتغالي يتطلع للرحيل عن مانشستر يونايتد، وأنه عرض خدماته على عدد من الأندية الكبرى التي رفضت التعاقد معه بسبب مطالبه المالية أو بسبب عدم ملاءمته لخطط تلك الفرق.

ويبدو أن إدارة مانشستر يونايتد اقتنعت أخيرا بموقف رونالدو، وقررت تسهيل مهمته، والسماح له بالرحيل ولكن في شكل إعارة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، عرضت إدارة اليونايتد على رونالدو تمديد عقده موسما إضافيا، بتفعيل البند الذي يتيح ذلك في العقد الذي وقعه اللاعب لدى قدومه من يوفنتوس في الصيف الماضي.

ويسمح هذا العرض للاعب بخوض دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مع فريقه الجديد، على أن يعود مجددا في الموسم التالي إلى مانشستر من أجل خوض موسم مع الفريق الذي سيكون ضمن المشاركين في دوري أبطال أوروبا، وفقا لخطط الإدارة مع المدرب الجديد إريك تان هاغ.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن هذا العرض الجديد سيخفف الضغط الذي تفرضه الشركات الممولة للفريق والتي ترفض التخلي عن رونالدو لدوره الكبير في سياسات التسويق والترويج.

وقالت الصحيفة إن عرض مانشستر يونايتد فاجأ وكيل رونالدو، وأكدت أن اللاعب لم يرد حتى الآن على المقترح.

وسجل النجم البرتغالي 24 هدفا في 37 مباراة في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، ولكن ذلك لم يكن كافيا للإسهام في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى اليونايتد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد 58 نقطة، بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.