دروس مدريد وبرشلونة من الكلاسيكو.. تشافي لا يعترف بالمباريات الودية وأنشيلوتي يرفض التراجع

خرج برشلونة وريال مدريد بدروس مختلفة من أول مواجهة كلاسيكو بين الناديين، وحصل المدرب تشافي هيرنانديز ونظيره من ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على فرصة لاستخلاص دروس من المباراة.

وحقق النادي الكتالوني فوزا على ريال مدريد بهدف وحيد سجله البرازيلي رافينيا في الدقيقة 27 من المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأعرب تشافي عن سعادته بالفوز، وقال "في نظري، لا توجد مباريات ودية"، في إشارة إلى أهمية الفوز على ريال مدريد ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأعرب عن سعادته بالتعاقدات الجديدة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية، وأثنى على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي شارك في أول مباراة له مع برشلونة، وقال "روبرت نجم عالمي جاء إلينا بتواضع شديد"، وأكد أن الهداف السابق لبايرن ميونخ اندمج مع الفريق سريعا.

في المقابل، بدا أنشيلوتي متمسكا بقراراته رغم الخسارة، وقال إن المدافع ديفيد ألابا لن يلعب في الجانب الأيسر من الدفاع إلا عند الحاجة، وسيستمر في اللعب بمركز الدفاع رغم التعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر الذي كان مرشحا للعب إلى جانب البرازيلي ميلتاو في قلب الدفاع.

ورأى المدرب الإيطالي أن فريقه مكتمل وليس بحاجة إلى تعاقدات جديدة، وقال "فريقنا أفضل من الفريق الذي كان لدينا في الموسم الماضي"، وذلك رغم أنه اعترف أن غياب المهاجم كريم بنزيمة يصعب تعويضه، وأضاف "من الصعب تعويض أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن ريال مدريد سيواجه كلوب أميركا ويوفنتوس في جولته بالولايات المتحدة الأميركية قبل خوض مواجهة السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس/آب المقبل، في حين يستكمل برشلونة جولته الأميركية بمواجهة يوفنتوس ونيوورك ريد بولز الأميركي، قبل العودة إلى برشلونة استعدادا لأول مباراة له في الدوري أمام رايو فاليكانو في 13 أغسطس/آب المقبل.