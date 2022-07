حلول تربك المنافسين.. مدرب البرازيل يتطلع إلى الجيل الجديد لتخفيف الضغط عن نيمار

قال مدرب منتخب البرازيل تيتي إنه سعيد ومتفائل بظهور جيل جديد من اللاعبين في بلاده ووصولهم إلى النجومية في البطولات الأوروبية خلال الموسم الماضي، مما يجعلهم مؤهلين وجاهزين للانضمام إلى المنتخب الذي يسعى للفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج في قطر نهاية العام الجاري.

ويضم الجيل الجديد من لاعبي البرازيل كلا من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بطل أوروبا، وزميله رودريغو، ولاعب برشلونة الجديد رافينيا، وريتشارليسون مهاجم توتنهام، وبرونو غيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، وأنطوني جناح أياكس أمستردام، و ماتيوس كونيا مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويبلغ جميع هؤلاء اللاعبين من العمر 25 عاما أو أقل، وهم بالفعل ضمن صفوة اللاعبين على مستوى العالم، ويعتقد تيتي أنهم سيخففون الضغوط عن نيمار نجم هجوم باريس سان جيرمان (30 عاما) الذي تحمل وحده عبء المسؤولية في منتخب البرازيل طوال مسيرته مع الفريق باعتباره النجم الأبرز بين أبناء جيله.

