وسط تقارير بانتقاله إلى سيتي أو تشلسي ويوفنتوس.. نيمار يرد على تكهنات رحيله عن سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار أن رغبته هي البقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط تقارير تتحدث عن احتمال رحيله عن الفريق.

وارتبط نيمار -كما ذكرت التقارير- بالانتقال إلى مانشستر سيتي وتشلسي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

نيمار الذي لديه 3 أعوام متبقية على نهاية عقده مع الفريق الباريسي قال في حديث مع الصحفيين "أرغب بالبقاء في باريس".

وأضاف "لا أعلم أي شيء عن النادي، لم يخبروني بشيء، لدي عقد لبضع سنوات هنا، حتى الآن لم يخبرني أحد بأي شيء".

ووُجد نيمار مع فريقه الذي سقط في برنابيو الموسم الماضي، حينما سجل كريم بنزيمة 3 أهداف (هاتريك) ليقود ريال مدريد لتخطي باريس سان جيرمان الذي كان متقدما 2-صفر، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتعرض نيمار لصيحات استهجان من الجماهير في المباراة التالية لخروج سان جيرمان أمام ريال مدريد من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل بعض التقارير تزعم أن اللاعب البالغ 30 عاما يبحث عن تحدّ جديد له بفريق آخر.

ورغم ذلك، فإن نيمار ينتظم في التدريب بجدية، وأبدى تطلعه للموسم الجديد مع المدرب كريستوف جالتير الذي تولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي غادر الفريق.

وأوضح نيمار "أشعر بأنني في حالة جيدة بعد أن قضيت الإجازات في بلدي، علينا جميعا أن نتدرب بجد لنطور الفريق، الحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام".

واختتم حديثه قائلا "ليس لدي شيء لكي أثبته لأحد، أحب لعب كرة القدم وأنا سعيد".