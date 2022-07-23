سبب رحيل ميسي يتجدد.. برشلونة يحتاج 100 مليون يورو لتسجيل لاعبيه الجدد

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي برشلونة لا يزال بحاجة إلى 100 مليون يورو (102 مليون دولار) على الأقل لكي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد والامتثال لمتطلبات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح برشلونة في وقت سابق أنه يعاني من مشاكل مالية خطيرة، ومع ذلك أنفق النادي قدرا كبيرا من المال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإبرامه عدة صفقات أبرزها التعاقد مع القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

وأعرب جوليان ناغلسمان مدرب بايرن عن دهشته من كيفية إبرام برشلونة هذه التعاقدات رغم أن ديونه يتردد أنها بلغت مليارا و350 مليون يورو.

وباع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني لمبارياته في الأعوام الـ25 المقبلة، لشركة الاستثمار العالمي "سيكس ستريت" (6THSTREET) أمس الجمعة، بعد أن باع لها 10% من الحقوق في يونيو/حزيران الماضي.

ووفرت هذه العملية المال لبرشلونة، ولكن صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، أشارت إلى أن النادي الكتالوني لا يزال بحاجة إلى المزيد من المال للامتثال للوائح المالية للدوري الإسباني لكرة القدم، وهو السبب الذي دفع الفريق للسماح برحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

ووفق الصحيفة فإن برشلونة يرغب في بيع حصة الأقلية بما لا يزيد على 49.9% من وحدة التراخيص والتجارة الخاصة بالنادي.

ومن المتوقع أن يحصد برشلونة حوالي 10 ملايين يورو من معسكره الإعدادي الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد يلجأ برشلونة لبيع بعض لاعبيه، فعلى سبيل المثال قد يسمح بانتقال فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد بهدف توفير المال، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية كتالونية إلى أن برشلونة يتطلع للتعاقد مع لاعب آخر، وسط تكهنات بشأن اهتمامه بإينيجو مارتينيز قلب دفاع أتلتيك بيلباو.