ريال مدريد أبرز المتأثرين.. الفيفا يجري 6 تعديلات مهمة على لوائح إعارة اللاعبين

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديلات كثيرة على قوانين ولوائح اللعبة في السنوات الأخيرة، وعادة ما تسلط الأضواء على تعديلات القانون فقط، رغم أن بعض التعديلات الأخيرة على لوائح الفيفا لا تقل أهمية وستؤثر على سياسة بعض الفرق التي تعتمد على إعارة بعض لاعبيها مثل ريال مدريد، وكذلك التي تلجأ بكثرة لاستعارة اللاعبين.

ومن المقرر أن تطبق التعديلات الجديدة على لوائح الإعارة بداية من الموسم الجاري 2022-2023.

ويعتمد بعض الفرق -وأبرزها ريال مدريد الإسباني- على شراء اللاعبين الصاعدين بأسعار زهيدة، وإعارتهم للأندية حتى ينضجوا على أمل الاستفادة منهم لاحقا أو بيعهم بمبالغ أكبر، مثلما حدث مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو الذي باعه ريال مدريد هذا الأسبوع لفريق ريال سوسييداد بعد سنوات من إعارته لأندية أخرى.

ويقول المحامي الرياضي الدولي محمد متولي -للجزيرة نت- إن الفيفا اتخذ في مؤتمره السنوي للعام الجاري والمعروف اختصارا باسم "إف إل إيه آر 2022" (FLAR 2022)، 6 تعديلات مهمة على اللوائح المتعلقة بإعارة اللاعبين، وهي موضحة كما يأتي:

منع الإعارة من الفريق المستعير إلى فريق آخر. فمثلا عندما أراد نادي غلطة سراي التركي إعارة اللاعب مصطفى محمد إلى فريق ليون الفرنسي دون شراء اللاعب من ناديه الأصيل الزمالك المصري، كان من حق الفريق المستعير أن يعير اللاعب المعار إلى فريق آخر بموافقة ناديه الأصيل، إلا أن هذه النقطة تم إلغاؤها في التعديلات الجديدة. الحدّ الأدنى للإعارة "نصف موسم"، والأقصى "سنة واحدة"، وما فوق ذلك في عقد الإعارة لا يعتد به. الحدّ الأقصى للاعبين المعارين من فريق ما إلى فريق آخر هو "3 لاعبين فقط". الحدّ الأقصى لإعارة لاعبين من فريق واحد إلى فرق مختلفة هو "8 لاعبين"، على ألا تتجاوز الإعارة من الفريق (أ) للفريق (ب) 3 لاعبين. فمثلا، يمكن للفريق (أ) أن يعير 8 لاعبين، منهم 3 للفريق (ب)، و3 للفريق (ج) واثنان للفريق (د)، أو أن يكون العدد موزعا على أكثر عدد ممكن من الفرق وهو 8 فرق، لاعب لكل فريق. يجوز استثناءً أن يعير فريق ما لاعبا تاسعا إذا كان هذا اللاعب تحت سن 21 عاما، في سبيل الحصول على تدريب جيد في فريق آخر، ويراعى أن يكون الفريق المعار إليه هذا اللاعب لم يحصل على 3 لاعبين من الفريق المعير ذاته. إذا أعار الفريق الحد الأقصى في موسم ما (8 لاعبين)، فإن الحد الأقصى له في الموسم التالي يكون "7 لاعبين فقط"، وإذا كرر إعارة الحد الأقصى مرة أخرى، فإن الحد الأقصى له في الموسم الثالث يكون "6 لاعبين فقط".

ويشير متولي إلى أن هدف الفيفا من هذه التعديلات هو الحفاظ على استقرار اللاعبين في أنديتهم، وحماية اللاعبين الشباب من الجلوس على مقاعد البدلاء دون مشاركة.