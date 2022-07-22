بعد وفاة زوجته الشابة بأسابيع.. رحيل ديفيد موريس أبرز رئيس ومالك لنادي ليفربول

توفي ديفيد موريس، الرئيس والمالك الأسبق لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن عمر يناهز 76 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن موريس الذي أسست عائلته إمبراطورية "ليتلوود" للبيع بالتجزئة، كان مشجعا لليفربول وخدم النادي رئيسا له على مدار 16 عاما ابتداء من 1991، ليكون أبرز رئيس للريدز.

كما تولى عمه سير جون رئاسة نادي إيفرتون (المجاور لليفربول) مرتين في فترتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وكانت زوجته مارج، البالغة من العمر 39 عاما، قد توفيت منذ عدة أسابيع، ويبدو أنه تأثر نفسيا بعد وفاتها.

واستحوذت عائلة موريس على حصة الأغلبية في ليفربول لأكثر من نصف قرن، وبعد الاستحواذ على النادي، قام موريس والرئيس التنفيذي ريك باري بتعيين العديد من مدربي ليفربول في تلك الفترة، مثل روي إيفانز وجيرارد أولييه ورافائيل بينتيز، ليحقق الفريق 10 ألقاب ومنها الفوز التاريخي بدوري أبطال أوروبا عام 2005.

نشعر جميعًا في ليفربول بالحزن العميق لوفاة رئيس مجلس الإدارة والمالك السابق للنادي ديفيد موريس. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. pic.twitter.com/iPzxdYLwty — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 22, 2022

وقال ليفربول -في بيان له- "الجميع في ليفربول متعاطف، ويساند عائلة ديفيد وأصدقاءه في ذلك الوقت الصعب".

من جانبه، كتب مدرب ولاعب ليفربول السابق كيني دالغليش -عبر تويتر- "أنا وزوجتي مارينا نشعر بالحزن الشديد بعد وفاة ديفيد موريس".