اسم المنتخب الألماني يشغل الجميع.. ما معنى "دي مانشافت"؟ ولماذا يرفضه ماتيوس والجمهور؟

لا يزال اسم المنتخب الألماني "دي مانشافت" يثير جدلا واسعا بين النجوم والجماهير، وأظهر استطلاع حديث أن 24% فقط من الألمان يريدون أن يواصل منتخبهم اللعب تحت هذا الاسم الذي أصبح مثيرا للجدل.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فرصة" بتكليف من شبكتي "آر تي إل" (RTL) و"إن تي في" (NTV)، بمشاركة 1001 شخص، إلى أن 19% فضلوا اسما آخر، وأن 37% لا يريدون أي أسماء.

في الوقت نفسه، رأت نسبة 48% من المشاركين في الاستطلاع أن الاسم "جيد للغاية" أو "جيد"، ولكن النسبة نفسها لا توافق على هذا.

ماذا يعني "دي مانشافت"؟ ولماذا يرفضونه؟

يذكر أن المنتخب الألماني عرف منذ وقت طويل باسم "دي مانشافت" وبالألمانية (Die Mannschaft) الذي يعني "الفريق"، ولكن الاسم الرسمي جاء عام 2015، بعد عام من الفوز ببطولة كأس العالم في البرازيل.

وترفض الجماهير الاسم لأنه يعنى "الفريق" معرفا، وكأنه ليس هناك فريق غيره، ويفضل 80% من الجماهير أن يصبح الاسم "دي دويتشه فوسبال مانشافت" (Die Deutsche Fußballnationalmannschaft)، ويعني فريق كرة القدم الألماني.

وأدت النتائج السلبية التي حققها المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا واستمرت حتى الآن إلى عملية إعادة تفكير في الاسم، فرفضت الجماهير الاسم ووصفته بأنه مُبالغ فيه، إذ طالب لوثار ماتيوس -لاعب بايرن ميونخ الأسبق وهانز يواخيم فاتزكه- رئيس رابطة الدوري الألماني بإلغاء الاسم.

وذكرت صحيفة "فرانكفورت ألجماينه تسايتونغ" يونيو/حزيران الماضي أن 78.4% من أصل 5300 صوت لجماهير البوندسليغا والعملاء يريدون إلغاء الاسم.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نيوندورف، إن القرار النهائي بشأن الاسم سيتم اتخاذه بنهاية يوليو/تموز الجاري.