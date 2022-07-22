الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا "للنسخة المنسية" من كأس مصر

أحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1، ويتوج بطلا للقب "النسخة المنسية" لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 في استاد (ملعب) القاهرة اليوم الخميس.

وارتكب حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي خطأ فادحا بخروجه من مرماه، ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية إلى رأس أحمد سيد (زيزو)، الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد 6 دقائق من البداية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى، استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور، الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وتحسن أداء الأهلي بشكل كبير في الشوط الثاني، وتمكن حسام حسن من تقليص الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.