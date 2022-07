هالاند.. يسجد ويحمد الله دائما ويقول "إن شاء الله" والجماهير تتساءل هل هو مسلم؟

أثار النرويجي إيرلينغ هالاند التساؤلات بين جماهير كرة القدم حول ديانته، بعدما كتب جملة "إن شاء الله" في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، خاصة أنه اعتاد على قول الحمد لله، بل وسجد احتفالا بأحد أهدافه.

واعتاد هالاند على قول الحمد لله في تعليقاته الموسم الماضي، كما أثار جدلا واسعا عندما سجد بعد تسجيله هدفا لفريقه السابق بوروسيا دورتموند في مرمى إشبيلية الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط 2021.

📸 من إحتفال إرلينغ هالاند بالهدف الثالث. pic.twitter.com/DhEjh9jbH8 — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 17, 2021

وتجدد الجدل حول ديانة هالاند بعد تعليقه اليوم على تغريدة نشرها حساب "سيتي إكسترا" (City Xtra) يهنئه فيها بعيد ميلاده الـ22، الذي يوافق اليوم 21 يوليو/تموز، حيث رد قائلا "شكرا، المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ إن شاء الله".

Thanks! Debut vs Bayern Inshallah 🙌🏻 https://t.co/iH6SoWljqJ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2022

وتفاعل الجمهور العربي والأجنبي مع تغريدة هالاند، التي حظيت بأكثر من 112 ألف إعجاب، وتجاوزت 14 ألف إعادة تغريد، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، تكرر فيها سؤال "هل هالاند مسلم؟".

هالاند يختم تغريدته ب • ان شاء الله .. هل هالاند مسلم @ErlingHaaland ؟ https://t.co/rYRYWdpkP5 — محمد سعيد 🇶🇦 (@mbin93) July 21, 2022

وأبدى مغرد إعجابه بما كتبه المهاجم النرويجي، قائلا "يا إخوان هالاند يقول إن شاء الله، يبدو أنه مسلم"، في حين كتب آخر "إذا هالاند كان مسلما أقول الله يثبته وإذا كان غير مسلم أقول الله يهدي قلبه للإسلام يا رب".

ياخي هالاند رهييييب دايماً يقول إن شاء الله والحمدلله بالإنستا … وهنا برضه قال الحمدلله بصوته … إذا هالاند كان مسلم أقول الله يثبته وإذا كان مو مسلم أقول الله يهدي قلبه للإسلام ياااارب 💙💙💙🤍 pic.twitter.com/TMkYkn8PBp — عاشق كرة القدم (@ashqkrtalqdm10) July 21, 2022

وتساءل أحد المتابعين عن ديانة هالاند، قائلا في تعليقه على التغريدة "إن شاء الله! هل أنت مسلم يا صديقي أم ماذا؟ ما الذي يجري؟".

وشارك آخر مقطع فيديو لمهاجم مانشستر سيتي الجديد عندما كان لاعبا في فريق بوروسيا دورتموند، وقال في أثناء احتفاله بأحد الأهداف عبارة "الحمد لله".

واعتاد هالاند عند تسجيله الأهداف الاحتفال بطريقة عادية أو حركة خاصة به، وليس بالطريقة المعتادة للاعبين المسيحيين وهي حركة "رسم الصليب".

يذكر أن اللاعب النرويجي الشاب انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من دورتموند في صفقة انتقال بلغت 60 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد)، وسيشارك لأول مرة مع الفريق الإنجليزي ضد بايرن ميونخ في مباراة ودية في 24 يوليو/تموز الجاري، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

INSHALLAH?? MY MANS MUSLIM OR??? WHAT IS GOING ONNNNN https://t.co/pJm2nNKBuw — AGUERO (@Riddy) July 21, 2022

Sheikh mansoor must be proud , bro said Inshallah https://t.co/hOQT8hqLMf pic.twitter.com/cajn30NgJd — BO CRUZ (@its_mubah) July 21, 2022

هالاند يستخدم عبارات الحمدلله وإن شاء الله pic.twitter.com/zP7k5emQZQ — Goalna (@Goalna) July 21, 2022