بالفيديو- الوداد فريق العام والشناوي أفضل لاعب.. ساديو ماني يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية وهذه هي الأسباب

فاز النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في العام الجاري 2022، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح، وتوج بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ماني بالكرة الذهبية الأفريقية، بعدما توج بها في النسخة الأخيرة عام 2019، إذ ألغيت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

ورجح كفة النجم السنغالي في الصراع على الجائزة أنه قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها في النسخة التي أقيمت هذا العام في الكاميرون.

كما قاد ماني منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وأسهم ماني مع صلاح في ظهور فريقهما ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام ريال مدريد 1-صفر، قبل انتقال ماني إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم.

والطريف أن أوراق اعتماد ماني للجائزة هي ذاتها التي أبعدت صلاح عنها، إذ إن منتخب مصر خسر بركلات الترجيح أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وهو ما تكرر خلال المواجهة الفاصلة من أجل التأهل لكأس العالم.

ولم يشفع لصلاح تألقه اللافت مع فريقه ليفربول وتقاسمه لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع الكوري الجنوبي هيون مين سون نجم توتنهام.

وكان صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عامي 2017 و2018.

