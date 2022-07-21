بالفيديو- الوداد فريق العام والشناوي أفضل لاعب.. ساديو ماني يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية وهذه هي الأسباب

فاز النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في العام الجاري 2022، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح، وتوج بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ماني بالكرة الذهبية الأفريقية، بعدما توج بها في النسخة الأخيرة عام 2019، إذ ألغيت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

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الأفضل 🥇

الذهبي 👑

أسد التيرانجا 🦁 ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا 2022، للمرة الثانية في مشوار الأسد السنغالي 🇸🇳#CAFAwards2022 pic.twitter.com/R3HaBsaaHT — #CAFAwards2022 – عربي (@caf_online_AR) July 21, 2022

ورجح كفة النجم السنغالي في الصراع على الجائزة أنه قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها في النسخة التي أقيمت هذا العام في الكاميرون.

كما قاد ماني منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وأسهم ماني مع صلاح في ظهور فريقهما ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام ريال مدريد 1-صفر، قبل انتقال ماني إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم.

"خفة دم" 😅 ساديو ماني تظهر يعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 🤩#CAFAwards2022 pic.twitter.com/208vpfdLOx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 21, 2022

والطريف أن أوراق اعتماد ماني للجائزة هي ذاتها التي أبعدت صلاح عنها، إذ إن منتخب مصر خسر بركلات الترجيح أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وهو ما تكرر خلال المواجهة الفاصلة من أجل التأهل لكأس العالم.

ولم يشفع لصلاح تألقه اللافت مع فريقه ليفربول وتقاسمه لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع الكوري الجنوبي هيون مين سون نجم توتنهام.

وكان صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عامي 2017 و2018.

وكان من الواضح أن ماني هو الفائز بالكرة الذهبية هذا العام بعد أن كان الوحيد بين المرشحين الذي تأكد حضوره الحفل، كما ألمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لفوز ماني بنشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو للاعب السنغالي قبل انطلاق حفل التتويج في المغرب.

ونالت السنغال ونجومها نصيب الأسد في الجوائز، بتتويجها بأفضل منتخب ومدرب ولاعب شاب، إلى جانب الجائزة الكبرى لساديو ماني.

وجاءت باقي جوائز الاتحاد الأفريقي كالتالي:

النيجيرية أسيسات أشوالا أفضل لاعبة أفريقية محترفة، للمرة الخامسة في التاريخ.

الحارس المصري محمد الشناوي أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

اللاعبة الغانية إيفيلين بادو، مدافعة هساكاس، أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا، كما اختيرت أفضل لاعبة شابة أيضا.

الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا، الفريق الأفضل داخل القارة لعام 2022.

ماميلودي صانداونز أفضل فريق للسيدات بعد تتويجه بأول نسخة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

منتخب السنغال أفضل منتخب.

مدرب منتخب السنغال آليو سيسيه أفضل مدرب.

بابي عثماني ساخو نجم سيمبا فاز بجائزة أفضل هدف في أفريقيا.

مقصية رائعة من عالم آخر! ☄️ بابي عثماني ساخو نجم سيمبا نجح في حصد جائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2022 😍#CAFAwards2022 | @ousmane10_sakho pic.twitter.com/MVDYe1tXmC — #CAFAwards2022 – عربي (@caf_online_AR) July 21, 2022

ديزاير إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا أفضل مدربة.

السنغالي بابا ماتار سار أفضل لاعب شاب.

يذكر أنه تم اختيار الفائزين بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة مختارة من الصحفيين، إلى جانب مدربي وقادة المنتخبات الأفريقية.