أنهى النجم المصري محمد صلاح أسابيع من الجدل ووقع أمس الجمعة على تجديد عقده مع نادي ليفربول حتى 2025، ليحصل على راتب يصنفه في مقدمة أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

ووفقا لتقارير الصحافة الإنجليزية، سيحصل صلاح بفضل عقده الجديد على 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 480 ألف دولار) أسبوعيا، وتساوي تقريبا ضعف الراتب السابق للنجم المصري الذي التحق بليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وأصبح صلاح أعلى لاعبي ليفربول أجرا، وهو ما يعكس الدور الكبير لهداف الدوري الإنجليزي في مناسبات عديدة داخل النادي الذي يسعى للمنافسة مجددا على الألقاب وفي مقدمتها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

غير أن صلاح لم يصل إلى المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز الذي يسيطر عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو براتب يبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني (أكثر من 610 آلاف دولار) أسبوعيا.

ويتقاسم النجم المصري المركز الثاني مع النجم البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ويحصل اللاعبان على الراتب نفسه، وفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية.

وخلف هؤلاء النجوم، يأتي متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي الذي يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني (350 ألف دولار) من نادي تشلسي.

وهنا قائمة بأعلى اللاعبين أجرا في كل ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز:

أرسنال: توماس بارتي (200 ألف جنيه إسترليني).

أستون فيلا: داني إينغز (120 ألف جنيه إسترليني).

بورنموث: جيفرسون ليرما (40 ألف جنيه إسترليني).

برينتفورد: ديفيد رايا (25 ألف جنيه إسترليني).

برايتون: آدم لالانا (90 ألف جنيه إسترليني).

تشلسي: نغولو كانتي (290 ألف جنيه إسترليني).

كريستال بالاس: ويلفريد زاها (130 ألف جنيه إسترليني).

إيفرتون: يري مينا (120 ألف جنيه إسترليني).

فولهام: كيني تيتي (65 ألف جنيه إسترليني).

ليدز: رافينها (63 ألفا و500 جنيه إسترليني).

ليستر سيتي: جيمي فاردي (140 ألف جنيه إسترليني).

ليفربول: محمد صلاح (400 ألف جنيه إسترليني).

مانشستر سيتي: كيفن دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني).

مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو (510 آلاف جنيه إسترليني).

نيوكاسل: كريس وود وكيريان تريبيه (100 ألف جنيه إسترليني).

نوتنغهام فوريست: إيثان هورفاث (19 ألف جنيه إسترليني).

ساوثامبتون: جايمس ورد باوس (100 ألف جنيه إسترليني).

توتنهام: هاري كين وتانغوي ندومبيلي (200 ألف جنيه إسترليني).

وست هام: ألفونسو أريولا (138 ألف جنيه إسترليني).

ولفرهامبتون: ليندر ديندونكر (90 ألف جنيه إسترليني).

(1 جنيه إسترليني يساوي 1.2 دولار تقريبا)