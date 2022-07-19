ماركا الإسبانية: رونالدو مهووس بالتجميل ويحقن البوتوكس في عدة أماكن من جسده

كشف تقرير صحفي عن هوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتجميل مظهره، لدرجة أنه يستخدم حقن البوتوكس، وليس ذلك في وجهه فقط بل في عدة أماكن من جسده، على غرار ما يفعل ممثلو الأفلام الإباحية، على حد قول التقرير.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رونالدو (37 عاما) لا يكتفي بالتمتع بلياقة بدنية مثالية يحسد عليها، بل يسعى إلى المثالية في كل شيء، وهو ما جعله يلجأ للحقن بمادة البوتوكس التي تستخدم في التجميل وإزالة التجاعيد ونفخ بعض أجزاء الجسم.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو معجب بالعمليات التجميلية، وهو ما دفعه لافتتاح عيادته الخاصة للعناية بالشعر وعلاج مشاكله.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو -في ظل هوسه بالتجميل والظهور المثالي- خضع وجهه بالفعل لعدة علاجات باستخدام البوتوكس، لكنه ليس الجزء الوحيد من جسده الذي تلقى حقن البوتوكس، بل امتد ذلك لأجزاء أخرى حساسة من جسده.