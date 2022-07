بالفيديو- يستضيف نهائي كأس العالم.. تدشين ملعب لوسيل المونديالي بقمة دوري نجوم قطر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء إقامة مواجهة العربي والريان يوم الخميس 11 أغسطس/آب المقبل في ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بحضور جماهيري كامل.

وسيتم تدشين الملعب المونديالي -الذي يتسع لـ80 ألف متفرج- في مباراة القمة الجماهيرية، ليكون آخر ملاعب بطولة كأس العالم الذي يتم الإعلان عن جاهزيته لاستضافة الحدث الكبير الذي تستضيفه قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واكتمل العمل في جميع ملاعب المونديال الثمانية بشكل نهائي، وهي ملاعب: خليفة الدولي بعد تجديده، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والبيت، والثمامة، و974، وأخيرا ملعب لوسيل.

The World Cup Final is coming to Lusail Stadium 🔜#Qatar2022 pic.twitter.com/lvParKSgoq

— Road to 2022 (@roadto2022en) March 9, 2022