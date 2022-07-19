بالفيديو- يستضيف نهائي كأس العالم.. تدشين ملعب لوسيل المونديالي بقمة دوري نجوم قطر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء إقامة مواجهة العربي والريان يوم الخميس 11 أغسطس/آب المقبل في ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بحضور جماهيري كامل.

وسيتم تدشين الملعب المونديالي -الذي يتسع لـ80 ألف متفرج- في مباراة القمة الجماهيرية، ليكون آخر ملاعب بطولة كأس العالم الذي يتم الإعلان عن جاهزيته لاستضافة الحدث الكبير الذي تستضيفه قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واكتمل العمل في جميع ملاعب المونديال الثمانية بشكل نهائي، وهي ملاعب: خليفة الدولي بعد تجديده، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والبيت، والثمامة، و974، وأخيرا ملعب لوسيل.

The World Cup Final is coming to Lusail Stadium 🔜#Qatar2022 pic.twitter.com/lvParKSgoq — Road to 2022 (@roadto2022en) March 9, 2022

10 مباريات في المونديال بملعب لوسيل

وستقام خلال منافسات بطولة كأس العالم 10 مباريات على ملعب لوسيل، من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقد استوحي تصميم الملعب -الذي أبدعته شركة فوستر آند بارتنرز (Foster & Partners)- من تداخل الضوء والظل الذي يميز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

تقرير يسلط الضوء على ملامح ملعب "لوسيل" الذي سيحتضن مباريتي الافتتاح والنهائي في العرس الكروي الكبير!#Qatar2022 pic.twitter.com/ctjUFaTpke — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2018

يشار إلى أن قطر ستشهد النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في العصر الحديث لبطولة كأس العالم، إذ تقع جميع الملاعب على مقربة من بعضها البعض، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين الملاعب 75 كلم، مما يعني أن المشجعين واللاعبين سيسافرون عبر مطار واحد، وبإمكانهم البقاء في نفس مقر الإقامة طوال منافسات البطولة، ولن تكون هناك حاجة لرحلات طيران داخلية أو تبديل مرافق التدريب كما كان الحال عليه في البطولات السابقة.

نظرة على ملعب البيت الذي خطف الأنظار بشكله الجميل وارتباطه بالتقاليد القطرية وسيستضيف مباريات في كأس العرب وكأس العالم | مجيد بوطمين | الجزيرة | الخور #الأخبار pic.twitter.com/8vySI6EdaH — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2021

على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن تعديل جدول مسابقة الدوري القطري لموسم 2023-2022، والتي ستقام معظم مبارياتها على ملاعب المونديال الثمانية، حيث ستفتتح المسابقة بلقاء المرخية والسد على ملعب خليفة الدولي يوم الاثنين الأول من أغسطس/آب المقبل، فيما سيلتقي أم صلال والأهلي على ملعب الجنوب في اليوم ذاته.

وتقرر أن يستضيف ملعب لوسيل المونديالي مباراة العربي والريان ضمن المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر يوم 11 أغسطس/آب المقبل.

وسيشهد الأسبوع الأول إقامة مواجهة العربي وقطر على ملعب الثمامة، والغرافة والسيلية على ملعب خليفة الدولي يوم الثلاثاء الثاني من أغسطس/آب 2022، فيما سيستضيف ملعب الجنوب مواجهة الدحيل والوكرة يوم الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022 والذي سيشهد أيضا لقاء الريان والشمال على ملعب الثمامة.