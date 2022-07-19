بالفيديو.. تن هاغ يحقق انتصاره الثالث مع مانشستر يونايتد وغياب رونالدو يفجّر موهبة مارسيال

أحرز أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفه الثالث في فترة الإعداد للموسم الجديد، ليقود ناديه للفوز 3-1 على كريستال بالاس في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة أمام حوالي 76 ألف متفرج في ملبورن، ليواصل المدرب الجديد إريك تن هاغ بدايته الواعدة مع يونايتد عقب الانتصار 4-1 على ملبورن فيكتوري، و4-صفر على غريمه المحلي ليفربول.

وسجّل المهاجم الفرنسي مارسيال -الذي أعير إلى إشبيلية في سوق يناير/كانون الثاني الماضي- الهدف الأول في الدقيقة 17، ونجح بذلك في هزّ الشباك في المباريات الودية الثلاث في الجولة الآسيوية.

وساهم مارسيال أيضا في هدفي ماركوس راشفورد وجيدون سانشو، قبل أن يقلّص بالاس الفارق بواسطة جويل وارد بضربة رأس بعد ركلة ركنية في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

ومع اعتذار كريستيانو رونالدو عن عدم الذهاب إلى الجولة الآسيوية لأسباب عائلية، حصل مارسيال على فرصته كاملة وشغل مركز المهاجم الأساسي، وتعاون بشكل رائع مع سانشو وراشفورد، وهو ما لم يكن ليتحقق في حال وجود رونالدو.

وسدد مارسيال كرة قوية أنقذها الحارس جاك بوتلاند في الدقيقة العاشرة، لكن حارس بالاس تعرّض للإصابة في هذه الفرصة واضطر للخروج.

ولم يكن بوسع الحارس البديل ريمي ماثيوز منع مارسيال بعدها من هزّ الشباك، حيث استقبل اللاعب الفرنسي على صدره تمريرة عرضية من ديوغو دالوت وسدد بقوة من مدى قريب داخل الشباك.

أحد أفضل أهدافنا اليوم ⚡️👊 استمتعوا بمشاهدة ملخص مباراتنا التحضيرية ضد كريستال بالاس 🍿👇 #يونايتد | #الجولة_الصيفية22 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 19, 2022

وأجرى الفريقان عددا من التغييرات بعد مرور ساعة من اللعب، مما ساعد بالاس على التقدم وتسجيل هدف وارد.

وخاض يونايتد الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بسبب حصول المدافع الشاب ويل فيش (19 عاما) على بطاقة حمراء بسبب خطأ ضد فيكتور أكينويل خارج منطقة الجزاء.

وسيختتم يونايتد -الذي احتلّ المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا- استعداداته في أستراليا، بمواجهة أستون فيلا وديا في بيرث يوم السبت المقبل.