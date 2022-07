ناد مغمور يسخر منه.. 4 أسباب لرفض الأندية التعاقد مع رونالدو فهل يهين تاريخه؟

بعد تقارير تشير إلى رفض 7 أندية ضم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصل الحال بالنجم البرتغالي إلى سخرية ناد روسي مغمور منه، وهو ما يدفعنا لرصد الأسباب التي تدفع الأندية لرفض التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

مع حرص رونالدو على مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، أكدت تقارير صحفية رفض 7 أندية التعاقد معه، منها بايرن ميونخ وتشلسي وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان تشلسي الإنجليزي أحدث فريق يرفض التعاقد مع رونالدو بعد كل من بايرن وسان جيرمان.

ورفض الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" فكرة التعاقد مع رونالدو بعد نقاشات مع تود بويلي المالك الجديد للنادي الذي ترك القرار في الصفقة المحتملة للمدرب.

وأثارت هذه الأنباء بعض ردود الفعل الساخرة، بما في ذلك إطلاق النكات على الهداف الأول على المستوى الدولي، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات.

ووصل الأمر إلى حد سخرية نادي سبارتاك موسكو الروسي من النجم البرتغالي، -كما ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية- حيث غرد النادي على تويتر بصورة مفبركة ساخرة لرونالدو وهو يعرض نفسه على النادي، الذي رد مباشرة بالرفض.

وتأتي سخرية سبارتاك من رونالدو، بعد موقف مغاير تماما مع غريمه ميسي قبل عام، عندما توفر النجم الأرجنتيني كانتقال مجاني، فغرد النادي بمحادثة معدلة بالفوتوشوب حاولوا فيها بدء مفاوضته لكنه رد بكلمة واحدة هي "لا".

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022