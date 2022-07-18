على طريقة سواريز مع ليفربول.. شاهد- هدف عالمي في الدوري المصري

سجّل اللاعب شادي حسين، هدفا عالميا لفريقه سيراميكا كليوباترا في شباك مضيفه "المقاولون العرب"، بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الأحد.

وأحرز حسين الهدف الوحيد في المباراة لكليوباترا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة، أشاد بها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبه بعضهم الهدف، بالهدف العالمي الذي سجله النجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

"شادي حسين قاله تعالى المرمى فين.. كرباج من شادي" 🗣️ شادي حسين يسجل هدف عالمي لسيراميكا كليوباترا في شباك المقاولون العرب 🚀 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/JSPexASVsC 📺 pic.twitter.com/i6uH8EgLTX — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 17, 2022

وجاء الهدف من مسافة بعيدة جدا، عندما وصلت الكرة لحسين بالقرب من خط منتصف الملعب من كرة عالية، سيطر عليها لتتهيأ أمامه ويسددها مباشرة بطريقة الـ"كرباج" ساقطة خلف حارس المرمى المتقدم لتسكن الشباك.

وأشاد مغردون بالهدف حيث وصفه أحدهم بأنه "هدف الموسم"، فيما قال آخر: "إنه يستحق جائزة بوشكاش" التي تمنح لأجمل هدف في الموسم.

وكان سواريز قد سجل هدفا بالطريقة ذاتها في شباك نوريتش سيتي عام 2013، عندما كان يلعب بقميص ليفربول الإنجليزي، قبل انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

سواريز في نوريتش سيتي https://t.co/ct16v5a3cF — Mohamed A. Saleh (@Don_Mo99) July 17, 2022

هدف و لا اروع بصراحة https://t.co/RpVJJVwEoR — Hussin Mu 🇦🇹🥇🏹 (@ZAMALEK_H1911) July 17, 2022

هو كان واخد قرار يشوط

جون عالمي https://t.co/ZwgHNHL8qk — AhmeD BarcelonistA (@AHMeD_MJ10) July 17, 2022