كرة قدم

على طريقة سواريز مع ليفربول.. شاهد- هدف عالمي في الدوري المصري

شادي حسين
شادي حسين يقفز خلال احتفاله مع زملائه بأحد أهدافه لسيراميكا (مواقع التواصل)
18/7/2022

سجّل اللاعب شادي حسين، هدفا عالميا لفريقه سيراميكا كليوباترا في شباك مضيفه "المقاولون العرب"، بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الأحد.

وأحرز حسين الهدف الوحيد في المباراة لكليوباترا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة، أشاد بها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبه بعضهم الهدف، بالهدف العالمي الذي سجله النجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف من مسافة بعيدة جدا، عندما وصلت الكرة لحسين بالقرب من خط منتصف الملعب من كرة عالية، سيطر عليها لتتهيأ أمامه ويسددها مباشرة بطريقة الـ"كرباج" ساقطة خلف حارس المرمى المتقدم لتسكن الشباك.

وأشاد مغردون بالهدف حيث وصفه أحدهم بأنه "هدف الموسم"، فيما قال آخر: "إنه يستحق جائزة بوشكاش" التي تمنح لأجمل هدف في الموسم.

وكان سواريز قد سجل هدفا بالطريقة ذاتها في شباك نوريتش سيتي عام 2013، عندما كان يلعب بقميص ليفربول الإنجليزي، قبل انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

المصدر : وكالة سند