بالفيديو- احتفاء أكثر من 12 مليونا بوصول ليفاندوفسكي.. ماذا قال النجم البولندي بعد انضمامه إلى برشلونة؟

احتفل نادي برشلونة الإسباني بوصول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى معسكر فريق كرة القدم بالولايات المتحدة، تمهيدا لانضمامه رسميا قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر مقاطع فيديو وصورا لوصول ليفاندوفسكي ولحظة لقائه برئيس النادي خوان لابورتا وزملائه الجدد في الفريق.

ونال فيديو لقائه زملاءه في برشلونة -الذي لم يتجاوز 13 ثانية- احتفاء مليونيا من جماهير النادي الكتالوني، حيث حصد خلال عدة ساعات أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر، وأكثر من 11 مليونا على حساب النادي عبر موقع إنستغرام.

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ

وأبدى النجم البولندي سعادة بالغة بالانضمام إلى برشلونة، وذلك لدى وصوله إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

وأعلن برشلونة، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وصول ليفاندوفسكي إلى معسكر الفريق في ميامي.

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022