كرة القدم كما لم تشاهدها من قبل.. بالفيديو- كولن يمنحك فرصة متابعة مباراته وكأنك لاعب في الميدان

خاض نادي كولن الألماني تجربة جديدة، أمس السبت، باستخدام كاميرات خاصة ثبتت على أجساد اللاعبين، وسمحت بتسجيل لقطات من المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي ونقل مشاهد فريدة من نوعها للمشجعين.

وشملت التجربة تثبيت كاميرات وتوصيل ميكروفونات على أجساد لاعبي فريق كولن، لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم تجربة جديدة، كما تم عرض الإحصاءات الخاصة بالمباراة مباشرة فور صدورها.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍 Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀 Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen 👉 https://t.co/1H72TKyAcp

____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

وقال كريستيان كيلير المدير الإداري لنادي كولن "الفكرة الأساسية للعبة هي إظهار كل ما يمكن إظهاره. كيف يمكن إثراء تجربة الملعب ويوم المباراة بعناصر إضافية؟".

MATCH DELL’INNOVAZIONE ⚽️ Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Colonia e Milan, è stato possibile, grazie a una nuova tecnologia, far indossare ad alcuni giocatori una vera e propria telecamera Risultato ? 👇🏼 pic.twitter.com/E8k36iBura — Sportitalia (@tvdellosport) July 17, 2022

في المقابل، يبدو أن مدرب الفريق شتيفين بومغارت لم يكن متحمسا للتجربة وحذر من كمية الابتكارات التي تحدث في الرياضة، وقال "لا أجد كل ما يحدث جيدا؛ فأنا تقليدي في هذا الأمر".

وانتهت المباراة بفوز نادي ميلان -بطل إيطاليا- بنتيجة 2-1، في مباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد أغسطس/آب المقبل.