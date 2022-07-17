كرة قدم

كرة القدم كما لم تشاهدها من قبل.. بالفيديو- كولن يمنحك فرصة متابعة مباراته وكأنك لاعب في الميدان

1. FC Köln v AC Milan - Pre-Season Friendly
جانب من المباراة الودية بين فريقي كولن الألماني وميلان الإيطالي (غيتي)
17/7/2022

خاض نادي كولن الألماني تجربة جديدة، أمس السبت، باستخدام كاميرات خاصة ثبتت على أجساد اللاعبين، وسمحت بتسجيل لقطات من المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي ونقل مشاهد فريدة من نوعها للمشجعين.

وشملت التجربة تثبيت كاميرات وتوصيل ميكروفونات على أجساد لاعبي فريق كولن، لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم تجربة جديدة، كما تم عرض الإحصاءات الخاصة بالمباراة مباشرة فور صدورها.

وقال كريستيان كيلير المدير الإداري لنادي كولن "الفكرة الأساسية للعبة هي إظهار كل ما يمكن إظهاره. كيف يمكن إثراء تجربة الملعب ويوم المباراة بعناصر إضافية؟".

في المقابل، يبدو أن مدرب الفريق شتيفين بومغارت لم يكن متحمسا للتجربة وحذر من كمية الابتكارات التي تحدث في الرياضة، وقال "لا أجد كل ما يحدث جيدا؛ فأنا تقليدي في هذا الأمر".

وانتهت المباراة بفوز نادي ميلان -بطل إيطاليا- بنتيجة 2-1، في مباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد أغسطس/آب المقبل.

المصدر : وكالات