30 لقبا و10 مواسم متتالية ظفر فيها بالدوري.. ألابا آلة حصد ألقاب متنقلة

يخوض النجم النمساوي ديفيد ألابا موسمه الثاني في ريال مدريد بعد أن أنهى الموسم الأول بفوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ودوري السوبر الإسباني بقميص الملكي.

وبسبب اندماجه السريع مع تشكيلة الريال في الموسم الأول له نال إعجاب جماهير "لوس بلانكوس"، ناهيك عن الصورة التاريخية للاحتفال بالكرسي بعد قلب الطاولة على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والتي أصبحت أيقونة.

وقد يضيف ألابا -الذي لم ينتقل إلى "الملكي" لتحقيق الألقاب، فهو عمليا آلة انتصارات متحركة- لقبا آخر إلى رصيده مع ريال مدريد في غضون شهر عندما يواجه "الميرينغي" آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي على كأس السوبر الأوروبي في 10 أغسطس/آب المقبل.

وتقام المباراة في هلسنكي، حيث سيواجه ألابا الفريق الألماني في سعيه للفوز بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة بعد فوزه مرتين مع بايرن ميونخ ضد تشلسي وإشبيلية، فمجموع ألقاب قائد منتخب النمسا مثير للإعجاب، إذ غادر الفريق البافاري برصيد 27 لقبا، ورفع رصيده إلى 30 لقبا في مدريد.

لكن ألابا ليس اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في ريال مدريد، لأن كريم بنزيمة لديه أكثر من 30 لقبا، غير أنه اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب واحد على الأقل في الموسم خلال معظم المواسم التي خاضها.

وكان موسم 2011-2012 هو الأخير التي يخرج منه البافاريون خالي الوفاض بعد أن خسروا كلا من الدوري والكأس أمام بوروسيا دورتموند.

ومنذ ذلك الحين لم ينه بايرن ميونخ أي موسم دون الاحتفال بلقب، مما جعل العملاق الأوروبي صاحب أطول سلسلة انتصارات على الإطلاق.

وفاز ألابا بلقب الدوري في كل موسم منذ 2013، إذ كان لقب الليغا الـ35 في تاريخ الريال هو العاشر على التوالي لقلب الدفاع النمساوي الذي سبق أن فاز بـ9 مرات متتالية مع بايرن ميونخ.