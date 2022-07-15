محكمة التحكيم الرياضية ترفض التماسات روسيا بشأن استبعادها من البطولات الكروية القارية والدولية

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) الاستئناف المقدم من روسيا ضد قرار حرمان فرقها ومنتخباتها من المشاركة في البطولات التابعة للاتحادين الدولي "فيفا" (FIFA) والأوروبي "يويفا" (UEFA) لكرة القدم.

وكان الفيفا ويويفا فرضا حظرا على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات التابعة لهما في 28 فبراير/شباط الماضي بعد أيام من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم ومجموعة من الأندية الروسية باستئناف أمام محكمة كاس ضد الحظر، لكن المحكمة أعلنت اليوم الجمعة رفض الاستئناف، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA MEDIA).