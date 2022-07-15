أثار لاعبو فريق ريمو ستارز النيجيري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إضاعتهم ركلات الترجيح بطريقة غريبة جدا في نهائي إحدى البطولات المحلية لكرة القدم بولاية أوجون أمس الخميس.

وتداول ناشطون نيجيريون مقاطع فيديو على المنصات تظهر تعمد لاعبي ريمو ستارز تسديد 3 ركلات ترجيح بعيدا عن المرمى في مباراتهم ضد نادي إيجيبو يونايتد وإهدارها بطريقة غريبة، مما أثار حيرة المتابعين وطرح العديد من التساؤلات حول سبب تصرف اللاعبين بهذا الشكل.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is. Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress?? This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔 pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

ونشر الكاتب والصحفي الرياضي النيجيري إيبوكون ألوكو على حسابه الشخصي بموقع تويتر فيديو لعدد من ركلات الترجيح التي أضاعها اللاعبون، وعلق قائلا "لا أعرف ما هذا، لماذا كرة القدم النيجيرية هكذا؟ لماذا لا نريد التقدم أبدا؟ هذا هو نهائي كأس الاتحاد النيجيري بولاية أوجون".

وكتب في تغريدة أخرى معلقا على الفيديو -الذي حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة- "اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا ركلات الترجيح الثلاث الأولى بهذا الشكل عن عمد، وحارسهم ظل واقفا أيضا عندما سدد لاعبو الفريق الخصم ركلاتهم احتجاجا على التحكيم غير العادل في المباراة".

Absolutely shamble from remo star fc at the ogun state fa cup final against ijebu United at otunba dipo stadium. This happens as the fa says there is no extra time after playing goalless draw at full time. Instead of forfeiting the match they decided to be playing the penalty out pic.twitter.com/okKV2GxzbT — Swans future (@AbdulazeezAjum1) July 14, 2022

أما الصحفي الغاني صادق آدامز فنشر فيديو لإحدى ركلات الترجيح الضائعة بغرابة، وقال عنها "هذه هي ركلة الترجيح الأكثر غموضا في كرة القدم، ماذا كان يفكر هذا اللاعب؟".

بدوره، وصف أحد المغردين تضييع ركلات الترجيح بهذا الشكل بأنه "مخزٍ تماما"، مشيرا إلى أن ذلك حدث لأنه لا يوجد وقت إضافي للمباراة.

This is the most mysterious penalty in association football. Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in Nigeria. What was this player thinking?? 😯 via @LFCinnigeria pic.twitter.com/ca5Kgx9T7B — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 14, 2022

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الناديين أو الاتحاد النيجيري لكرة القدم على ما حدث في المباراة.

وكانت المباراة قد اتجهت إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الوقت الأصلي، وانتهت بتتويج فريق إيجيبو يونايتد إثر فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-صفر.