كرة قدم

طريقة غريبة لتضييع ركلات الترجيح في نهائي بطولة بنيجيريا

Soccer player preparing for penalty kick, back view شترستوك
اللاعبون عبروا عن احتجاجهم على تضييع ركلات الترجيح بطريقة غريبة (شترستوك)
15/7/2022

أثار لاعبو فريق ريمو ستارز النيجيري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إضاعتهم ركلات الترجيح بطريقة غريبة جدا في نهائي إحدى البطولات المحلية لكرة القدم بولاية أوجون أمس الخميس.

وتداول ناشطون نيجيريون مقاطع فيديو على المنصات تظهر تعمد لاعبي ريمو ستارز تسديد 3 ركلات ترجيح بعيدا عن المرمى في مباراتهم ضد نادي إيجيبو يونايتد وإهدارها بطريقة غريبة، مما أثار حيرة المتابعين وطرح العديد من التساؤلات حول سبب تصرف اللاعبين بهذا الشكل.

ونشر الكاتب والصحفي الرياضي النيجيري إيبوكون ألوكو على حسابه الشخصي بموقع تويتر فيديو لعدد من ركلات الترجيح التي أضاعها اللاعبون، وعلق قائلا "لا أعرف ما هذا، لماذا كرة القدم النيجيرية هكذا؟ لماذا لا نريد التقدم أبدا؟ هذا هو نهائي كأس الاتحاد النيجيري بولاية أوجون".

وكتب في تغريدة أخرى معلقا على الفيديو -الذي حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة- "اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا ركلات الترجيح الثلاث الأولى بهذا الشكل عن عمد، وحارسهم ظل واقفا أيضا عندما سدد لاعبو الفريق الخصم ركلاتهم احتجاجا على التحكيم غير العادل في المباراة".

أما الصحفي الغاني صادق آدامز فنشر فيديو لإحدى ركلات الترجيح الضائعة بغرابة، وقال عنها "هذه هي ركلة الترجيح الأكثر غموضا في كرة القدم، ماذا كان يفكر هذا اللاعب؟".

بدوره، وصف أحد المغردين تضييع ركلات الترجيح بهذا الشكل بأنه "مخزٍ تماما"، مشيرا إلى أن ذلك حدث لأنه لا يوجد وقت إضافي للمباراة.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الناديين أو الاتحاد النيجيري لكرة القدم على ما حدث في المباراة.

وكانت المباراة قد اتجهت إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الوقت الأصلي، وانتهت بتتويج فريق إيجيبو يونايتد إثر فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-صفر.

المصدر : وكالة سند