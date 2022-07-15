أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز حتى عام 2025، لتستمر مسيرة صاحب القدم السحرية مع النادي السماوي الذي التحق بصفوفه صيف 2018.

وشارك الجناح الجزائري (31 عاما) في نجاحات مانشستر سيتي منذ وصوله إلى الفريق قادما من ليستر سيتي، وأحرز رفقة الفريق -الذي يدربه بيب غوارديولا- 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة في 189 مباراة مع مانشستر سيتي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع".

محرز يتطلع للمزيد

وأضاف النجم الجزائري -الذي كان عقده السابق ينتهي عام 2023- أن "تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعا -نحن اللاعبين- جائعين للتطلع لتحقيق المزيد. أود أن أشكر بيب وتكسيكي والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور بصفتي لاعبا، وعلى دفعهم إياي لمواصلة التحسن. الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح في الموسم المقبل وما بعده".

من جانبه، قال تكسيكي بيغيريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي "لعب رياض دورا رئيسيا في نجاحنا على مدار السنوات الأربع الماضية منذ انضمامه إلينا، ويُسعدنا جميعا موافقته على هذه الصفقة الجديدة. لقد جلب محرز الكثير للنادي بمهاراته وموهبته والتزامه ورغبته في الفوز، منذ لحظة وصوله لأول مرة. كما أعلم أن بيب والجهاز الفني يستمتعان بالفعل بالعمل مع رياض".

وأضاف "إنه أحد أكثر الأجنحة موهبة في اللعبة، ونحن جميعا متحمسون جدا لمعرفة أنه سيكون جزءا من سعينا المستمر لمحاولة تحقيق المزيد من النجاح".

محرز وغوارديولا

وكتب محرز اسمه ضمن قائمة الأفضل منذ قيادته نادي ليستر سيتي إلى التتويج بلقب تاريخي في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، وتم اختياره أفضل لاعب من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في ذلك الموسم.

وأنهى محرز الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، ليتصدر قائمة هدافي الفريق خلال موسم 2021-2022.

ولا يخفي المدرب بيب غوارديولا إعجابه بالنجم الجزائري، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "أعرف جودة رياض وهو لاعب أحترمه؛ لأنه يتعامل مع الضغط بشكل جيد. إنه يحب اللعب في أكبر المباريات. من الصعب العثور على لاعبين مثله. لست أقدره أنا فحسب، بل النادي بأكمله يقدره ويقدر جودته بشكل عال لا يصدق، ولا شك في ذلك؛ إنه لاعب استثنائي. إنه لاعب ترغب العديد من الفرق في الحصول على خدماته".