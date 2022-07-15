تعذيب ذهني.. لاعب توتنهام يتحدث عن التدريبات الشاقة مع كونتي

تحدث مات دوهيرتي مدافع توتنهام عن مدى صعوبة وقوة تدريبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ووصفها بأنها تعذيب ذهني، وقال إن الاستعدادات الحالية للفريق هي الأصعب بالنسبة له طوال مسيرته.

وفي تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعبان سون هيونغ-مين وهاري كين يسقطان أرضا بعد أداء تدريبات على ملعب كأس العالم في سول -الاثنين الماضي- قبل فوز النادي اللندني 6-3 في مباراة ودية أمام فريق يضم 11 لاعبا من الدوري الكوري، ضمن جولة الفريق الإعدادية للموسم في كوريا الجنوبية حاليا.

🥵 Les joueurs de Tottenham découvrent la brutalité des stages de présaison d'Antonio Conte. Certains joueurs auraient eu du mal à encaisser de tels efforts, au point de s'effondrer plusieurs fois lors d'une session physique de deux heures. pic.twitter.com/fc92XQQ5WJ — RMC Sport (@RMCsport) July 12, 2022

وقال دوهيرتي لوسائل إعلام بريطانية "هذا لا يشبه أي شيء فعلته من قبل. هذا صعب. هذا أصعب استعداد للموسم عرفته طوال مسيرتي. لا أعتقد أن أحدا سيتفوق على فريقنا من حيث اللياقة".

وأضاف "نشعر بارتياح هائل بعد انتهاء كل تدريب، بعد التعذيب الذهني الذي نتعرض له خلال التمرين. لكن في النهاية نشعر بزهو. فأنت تقول لنفسك.. استمر ولا تتوقف رغم كل الصعوبات. وهذا يرجع إلى العزم والتصميم الذي يغرسه المدرب في نفوسنا والذي يدفعنا للاستمرار وعدم التوقف".

وسيلتقي توتنهام مع إشبيلية الإسباني في مباراة ودية على ملعب كأس العالم في سوون الكورية الجنوبية غدا السبت.