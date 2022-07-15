تلقى حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى دعما كبيرا من زملائه في الفريق ورابطة الأندية المصرية المحترفة إثر تعرضه لهجوم من جماهير الفريق بعدما تلقت شباكه 5 أهداف أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري لكرة القدم أمس الخميس.

وتسبب هجوم الجماهير بغضب الحارس واستيائه الشديد مما حدث، وهو ما دفعه لترك الملعب وهو يبكي قائلا "والله لن ألعب كرة مرة أخرى"، وفقا لما أظهرته لقطات فيديو المتداولة للواقعة.

أحمد يحيى حارس الاتحاد يترك الملعب والجهاز الفني يضطر لتغييره بعد هجوم الجماهير ❌ دكة ولاعبي سيراميكا يتوجهون لدعم الحارس 👏 قبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة حداد على وفاة شقيق أحمد يحيى.. pic.twitter.com/fLpekMKClS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 14, 2022

وشارك يحيى في المباراة رغم وفاة شقيقه منذ يومين فقط، وطالب باستبداله قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة في ظل هجوم جماهير الاتحاد وهتافهم ضده.

وفور انتهاء اللقاء ورغم الخسارة فإن رابطة الأندية المحترفة أعلنت اختيار يحيى لاعبا للجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري، وكتبت في منشور على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبية لنداء ناديه كل الدعم للحارس أحمد يحيى الذي بعطائه اختير لاعبا للجولة، أبقِ رأسك مرفوعا يا أحمد".

وعبر زملاء يحيى في الفريق عن دعمهم له بشكل واسع على حساباتهم عبر موقع إنستغرام، وحرص معظم اللاعبين على مشاركة صورة حارس المرمى على خاصية "القصص اليومية"، وكتابة بعض كلمات الدعم وتوجيه الشكر له على ما قدمه رغم مصابه بوفاة شقيقه.

وكتب فوزي الحناوي عن يحيى زميله في الفريق "من أنظف الشخصيات التي رأيتها في حياتي، والله العظيم كلنا نحبك من قلبنا"، فيما قال الظهير الأيسر للاتحاد السكندري كريم الديب "ربنا يقويك ويصبرك على فراق أخيك، وربنا يرحم الإنسانية".

وأشار لاعب الوسط أحمد راشد إلى أن الخسارة بهذه النتيجة القاسية جاءت بسبب تقصير الكل، محملا المسؤولية لجميع اللاعبين وليس الحارس وحده فقط.

كامل الدعم للحارس أحمد يحيى. 🙏🏻

من أجل هذا تُلعب كرة القدم. ❤⚽️ pic.twitter.com/XW40fb2LpU — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) July 14, 2022

بدوره، شارك الفريق الفائز سيراميكا كليوباترا في دعم حارس الاتحاد السكندري، وقال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "كامل الدعم للحارس أحمد يحيى، من أجل هذا تُلعب كرة القدم".

كل الدعم لأحمد يحيى حارس الاتحاد

ربنا يصبرك ان شاء الله pic.twitter.com/fZ6i4sTiyD — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) July 14, 2022

أما الصحفي الرياضي عمرو فهمي فقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "كل الدعم لأحمد يحيى حارس الاتحاد، ربنا يصبرك إن شاء الله".