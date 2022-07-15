أنشيلوتي يغلق باب الانتقالات إلى ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن "الملكي" لن يتعاقد مع لاعب آخر قبل موسم 2022-2023.

وتعاقد "لوس بلانكوس" مع لاعبين اثنين فقط هذا الصيف، هما الألماني أنطونيو روديغر في صفقة انتقال مجانية وأوريلين تشواميني من موناكو.

ووفق المدرب الإيطالي، فإن فريقه ليس بحاجة إلى تعزيز صفوفه على الرغم من رحيل لوكا يوفيتش ومارسيلو وغاريث بيل وإيسكو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لا يمكنني الحديث عن التعاقدات، لكني قلت بالفعل إن كل شيء انتهى.. لن نوقع مع أحد.. مكتفون بما لدينا".

وواصل أنشيلوتي الإشادة بمميزات كل من روديغر وتشواميني، مؤكدا أن جولة الولايات المتحدة ستساعدهما على التكيف مع فريقهما الجديد.

وأضاف المدرب الإيطالي أن "التعاقدات تجلب جودة رائعة للفريق.. هما أفضل ما يمكن أن نجده في سوق الانتقالات.. روديغر هو قلب دفاع رائع وتشواميني مميز أيضا، إنه صغير في السن ولديه الكثير من الإمكانات".

وذكر مدرب "الميرينغي" أيضا عن استعداده لتجربة إشراك إيدين هازارد كلاعب رقم "9" وهمي، عندما يحتاج كريم بنزيما إلى بعض الراحة.