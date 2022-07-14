بعد رفضه من عدة فرق.. ناد سعودي يعرض 125 مليون يورو سنويا لضم رونالدو

تقدم ناد سعودي بعرض خيالي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) عن شبكة "سي إن إن" البرتغالية (CNN).

ولإقناع "الدون" بالانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، زعمت القناة البرتغالية أن هذا النادي -التي لم تكشف عن اسمه- مستعد لدفع 35 مليون يورو لمانشستر يونايتد (أكثر مما دفع الأخير ليوفنتوس للتعاقد مع رونالدو) للتخلي عن خدمات اللاعب في حال وافق الأخير على العرض المقدم له.

وتابعت القناة أن رونالدو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو في الموسم الواحد، وعقد لمدة سنتين.

كما سيحصل خورخي مينديز وكيل رونالدو على 24 مليون يورو في حال تمت الصفقة.

يذكر أن تشلسي كان أحدث فريق يرفض التعاقد مع رونالدو بعد كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ورفض الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" التعاقد مع رونالدو رغم نقاشات مع رئيس النادي تود بويلي بشأن صفقة رونالدو المحتملة، لكن القرار النهائي كان دائما متروكا للمدرب.