الرئيس التونسي قيس سعيد يكرم نجمة التنس أُنس جابر

قلد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس بطلة التنس أُنس جابر الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان "قطاع الرياضة"، جاء ذلك خلال تكريم أقيم في قصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان إن تكريم البطلة العالمية جاء تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد من إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

وتوجه سعيد -وفق البيان- بالشكر للبطلة جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي، حيث "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر لهم الشروط والوسائل التي تتيح لهم التميز والتألق في كافة المجالات".

والسبت الماضي، خسرت جابر نهائي ويمبلدون أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وتعد أول لاعبة تنس عربية تلعب نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) وتصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وعند وصولها أمس الأربعاء إلى تونس قالت جابر إن "طموحها أصبح أكبر بعد النتائج التي حققتها في البطولات الدولية مؤخرا".

وأضافت أن "مشاركتي في دورة ويمبلدون كانت طيبة، كما أنني حققت نتائج جيدة في بطولتي مدريد للماسترز وروما، لكن طموحي أصبح أكبر".