غاريث بيل يفقد ثروة بانتقاله إلى الدوري الأميركي

كان النجم الويلزي غاريث بيل يتقاضى نحو 33 مليون دولار سنويا عندما كان لاعبا في ريال مدريد الذي انتهى عقده معه الموسم المنصرم، وقد فقد أكثر من 95% من هذا الراتب في انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس في الدوري الأميركي لكرة القدم.

فبيل -الذي سيبلغ 33 عاما من العمر في 16 من الشهر الجاري- يريد الاستفادة من الفرصة لمساعدة فريقه الجديد على التطور وحصد الألقاب، كما أنه يريد أيضا اللعب أساسيا ليصل في أفضل جاهزية إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث تشارك ويلز المجموعة مع الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا.

وبيل -آخر النجوم الذين انتقلوا إلى الدوري الأميركي في الموسم الجديد- وصل نهاية الأسبوع الماضي إلى لوس أنجلوس وشارك مع فريقه الجديد في أول حصة تدريبية، في انتظار إظهار جودته الكروية وقدراته في الملعب.

راتبه مع لوس أنجلوس

ويحصل لاعب توتنهام السابق على نحو 1.5 مليون دولار. ورغم شهرته الكبيرة، فإنه ليس من بين الأفضل أجرا في الفريق أو الدوري الأميركي، إذ يحصل لاعبون مثل المكسيكي خافيير تشيتشاريتو هيرنانديز أو زميله في الفريق الآن كارلوس فيلا، على راتب أكثر منه بثلاثة أو أربعة أضعاف.

لكن الشيء الوحيد الذي يبدو أنه مهم للاعب هو ما يقدمه على أرض الملعب للمساعدة في الفوز باللقب وعدم تخييب أمل الجماهير التي قدمت له دعما كبيرا وهتفت له يوم الجمعة الماضي عندما كان حاضرا في فوز فريقه في الديربي على لوس أنجلوس غالاكسي 3-2.