صفقة رافينيا أوصلت الرقم إلى 903 ملايين يورو.. قائمة أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة

منذ أكثر من عقد من الزمن وبرشلونة ينفق مئات ملايين الدولارات للتعاقد مع نجوم كرة القدم، بعضهم من تألقوا وكتبوا صفحة في تاريخ النادي وآخرون رحلوا دون ترك أي بصمة، بل وكلفوا خزينة النادي خسارة بملايين الدولارات.

وأحدث الأسماء الذي دخل القائمة كان البرازيلي رافينيا الذي أعلن البرسا اليوم الأربعاء ضمه من ليدز يونايتد مقابل 67 مليون يورو.

ورفع التعاقد مع الدولي البرازيلي الرقم الذي دفعه برشلونة مقابل التعاقد مع 10 لاعبين منذ 2009 إلى 903 ملايين يورو.

وتضم قائمة اللاعبين العشرة الأوائل: