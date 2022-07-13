صفقة رافينيا أوصلت الرقم إلى 903 ملايين يورو.. قائمة أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة
13/7/2022-|آخر تحديث: 13/7/202210:17 PM (مكة المكرمة)
منذ أكثر من عقد من الزمن وبرشلونة ينفق مئات ملايين الدولارات للتعاقد مع نجوم كرة القدم، بعضهم من تألقوا وكتبوا صفحة في تاريخ النادي وآخرون رحلوا دون ترك أي بصمة، بل وكلفوا خزينة النادي خسارة بملايين الدولارات.
وأحدث الأسماء الذي دخل القائمة كان البرازيلي رافينيا الذي أعلن البرسا اليوم الأربعاء ضمه من ليدز يونايتد مقابل 67 مليون يورو.
ورفع التعاقد مع الدولي البرازيلي الرقم الذي دفعه برشلونة مقابل التعاقد مع 10 لاعبين منذ 2009 إلى 903 ملايين يورو.
وتضم قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:
- الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند: 140 مليون يورو.
- البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول: 135 مليون يورو.
- الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد: 120 مليون يورو.
- البرازيلي نيمار من سانتوس: 88 مليون يورو.
- الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس: 86 مليون يورو.
- الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول: 82 مليون يورو.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من إنتر ميلان: 70 مليون يورو.
- البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد: 67 مليون يورو.
- البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس: 60 مليون يورو.
- الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي: 55 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية