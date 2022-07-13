شاهد- يوفيتش مثالا.. هل ريال مدريد مقبرة النجوم؟

احتاج النجم الصربي لوكا يوفيتش لمباراة واحدة فقط مع فيورنتينا ليتجاوز رصيده التهديفي مع ريال مدريد في 51 مباراة شارك فيها بقميص النادي الملكي، الأمر الذي يعيد إثارة سؤال هل "الميرينغي" مقبرة للنجوم؟

وبدأ يوفيتش مسيرته في الفريق الإيطالي فيورنتينا بتسجل 4 أهداف في مباراة ودية ضد ريال فيتشنزا.

واللافت أن يوفيتش لم يسجل في مبارياته الودية السبع مع لوس بلانكوس، في تناقض صارخ مع بداية فترته مع الفريق الإيطالي.

وسجل يوفيتش صاحب الرقم "21" أهدافه الأربعة في الشوط الثاني بعد اشتراكه بديلا.

وسجل المهاجم هدفا من ركلة جزاء، ثم سجل هدفا آخر داخل منطقة الجزاء تبعه بضربة رأس، وأنهى بتسديدة متقنة بالدقيقة الـ84، وذلك في فوز فيورنتينا الكبير بسباعية نظيفة.

وكانت لديه فرصة لزيادة رصيده من الأهداف، لكن حارس المرمى المنافس منعه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكانت بداية رائعة للمهاجم بتسجيله 4 أهداف في 28 دقيقة، وهو الذي يأمل في إعادة اكتشاف أفضل مستوياته في فلورنسا بعد مشوار هادئ وغير متناسق في البرنابيو والذي وضع حدا له في فترة الانتقالات هذه.

ولعب 19 مباراة فقط (549 دقيقة) سجل فيها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. والآن، بدأ الصربي بقوة في فيورنتينا بعد 3 مواسم مخيبة في العاصمة الإسبانية.

ويريد يوفيتش (24 عاما) استعادة قوته ومكانه في تشكيلة منتخب بلاده مع اقتراب كأس العالم بقطر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.