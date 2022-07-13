برشلونة يعلن رسميا التعاقد مع البرازيلي رافينيا مقابل 67 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ليدز يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع رافينيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة تصل إلى 67 مليون يورو، وأصبح انتقال رافينيا إلى برشلونة متوقفا على إكمال الكشف الطبي.

وارتبط تشلسي وأرسنال بالتعاقد مع الدولي البرازيلي، وحتى "البلوز" عقد صفقة مع ليدز في يونيو/حزيران الماضي لجلب اللاعب إلى "ستامفورد بريدج"، لكن التقارير أشارت إلى أن رافينيا كان يضع في أولوياته نادي برشلونة بعدما قال رئيس النادي خوان لابورتا "إنه يرغب بضمه".

ويعاني البرسا من أزمة مالية، إذ كشف لابورتا أن اللاعبين الجديدين فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن يمكن أن يسجلا في قائمة الفريق إذا عدل برشلونة رواتب لاعبيه.

كما أعلن أنه أعار لاعبه البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينغ حتى صيف 2023.

لكن يبدو أن برشلونة أجرى المزيد من التعديلات، لضمان الحصول على خدمات رافينيا الذي يعتزم التوقيع لمدة 5 أعوام.

وسجل رافينيا 11 هدفا مع ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 6 أهداف في موسم 2020-2021 عقب انضمامه إلى الفريق الإنجليزي قادما من رين.

ويأمل تشافي مدرب برشلونة أن يواصل رافينيا تسجيل الأهداف عندما يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه رايو فاليكانو في 13 أغسطس/آب المقبل.