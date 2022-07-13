براتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو.. السنغالي كوليبالي يقترب من تشلسي

يقترب تشلسي الإنجليزي من إتمام صفقة انتقال النجم السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي، وسط معلومات تشير إلى أن الإعلان عن الاتفاق بات قريبا جدا.

وتوصل "البلوز" إلى اتفاق كامل حول الشروط الشخصية مع قائد منتخب السنغال إثر اجتماع إدارة النادي مع وكيله فالي رمضاني في لندن.

وسيتقاضى كوليبالي (31 عاما) 10 ملايين يورو صاف وبعقد يمتد حتى صيف 2027.

وعرض الفريق اللندني 35 مليون يورو لضم اللاعب ولكن نابولي يريد 40، والمفاوضات لا تزال متواصلة ويبدو أن الاتفاق سيكون على 38 مليون يورو وهو العرض النهائي الذي يقدمه تشلسي.

يذكر أن نابولي ضم كوليبالي -الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو- من فريق غينك البلجيكي موسم 2014-2015 مقابل 7 ملايين يورو.

وتشير المعطيات إلى أن تشلسي لن يستمر في رحلة ضمه للهولندي ماتياس دي ليخت قلب دفاع يوفنتوس والذي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ.