منتخب إنجلترا للسيدات يدخل تاريخ أمم أوروبا لكرة القدم

أصبحت إنجلترا أول منتخب يسجل 6 أهداف خلال الشوط الأول، كما باتت أول منتخب يسجل 8 أهداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد 24 ساعة فقط من تسجيل منتخب فرنسا رقما قياسيا بإحرازه 5 أهداف في الشوط الأول.

واكتسح منتخب إنجلترا ضيفه منتخب النرويج بـ8 أهداف نظيفة -أمس الاثنين- في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ليورو 2022 للسيدات في إنجلترا.

وأنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما بـ6 أهداف، بعد يوم واحد من تقدم منتخب فرنسا على منتخب إيطاليا بخماسية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يخرج فائزا 5-1 ضمن المجموعة الرابعة.

وتخطى منتخب إنجلترا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال مباراة واحدة، والذي كان مسجلا باسم منتخب ألمانيا عندما تغلب على إنجلترا 6-2 في 2009، وكذلك الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إنجلترا حين تغلب على أسكتلندا بسداسية نظيفة في 2017.

وتقمصت بيث مياد دور البطولة في صفوف منتخب إنجلترا بتسجيلها 3 أهداف (هاتريك) وتكفلت إلين وايت بتسجيل هدفين.