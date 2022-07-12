ملاجئ في الملاعب ومباريات بلا جماهير.. تحديد موعد استئناف الدوري الأوكراني

أعلن وزير الرياضة الأوكراني فاديم جوتسيت استئناف الدوري الممتاز المحلي في 23 أغسطس/آب لكن بدون حضور جماهيري، وستكون الملاعب مجهزة بملاجئ تحسبا لأي غارات طيران.

وأقيمت آخر جولة من البطولة في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تتوقف 3 أشهر للعطلة الشتوية. ولكن البطولة لم تستأنف بسبب اندلاع الحرب الروسية على البلاد في فبراير/شباط الماضي.

ويتصدر شاختار دونيتسك المسابقة برصيد 47 نقطة من 18 مباراة، متقدما بنقطتين على دينامو كييف.

وكتب جوتسيت -في حسابه على فيسبوك- أن المباريات ستقام في ظل تأمين الجيش، بالإضافة إلى إجراءات أمن أخرى.

ويتزامن 23 أغسطس/آب مع يوم العلم، وقال الوزير "من المهم جدا استئناف نشاط كرة القدم مثل البطولات المحلية الأخرى. يجب أن تستمر المنافسة والتشجيع. سنواصل القتال والفوز. الرياضة الأوكرانية ستنتصر على كل الجبهات ولا يمكن إيقاف زحفها".

ويشارك شاختار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكشف داريو سرنا المدير الرياضي بالنادي عن إقامة مباريات الفريق في العاصمة البولندية وارسو.

ويلعب دينامو كييف ضد فناربخشه في الدور الثاني لتصفيات دوري الأبطال، حيث يستقبل دينامو ضيفه التركي في بولندا يوم 20 يوليو/تموز الحالي.