ماني أم صلاح؟.. من يجلس على عرش أفضل لاعب أفريقي؟

يتصدر النجمان السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الاثنين.

وفاز ماني بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

وصعد صلاح بمنتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد منتخب "الفراعنة" تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع الكوري الجنوبي هيون مين سون هداف توتنهام.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

10x #CAFAwards2022 Player of the Year (Men) nominees! 🏆 Which of them will be shortlisted? ✨ pic.twitter.com/qFi5Qb07Gq — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

وتضمنت قائمة المرشحين العشرة أيضا، الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول والجزائري رياض محرز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في "الكاف" ومجموعة من الصحفيين، إلى جانب مدربي وقادة المنتخبات الأفريقية، وسيقام الحفل في مدينة الرباط المغربية في 21 من الشهر الجاري.