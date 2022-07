ماني أم صلاح؟.. من يجلس على عرش أفضل لاعب أفريقي؟

يتصدر النجمان السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الاثنين.

وفاز ماني بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

وصعد صلاح بمنتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد منتخب "الفراعنة" تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع الكوري الجنوبي هيون مين سون هداف توتنهام.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

