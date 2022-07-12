كرة قدم

شاهد.. أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم

صورة من الفيديو لإهدار هجمة بطريقة غريبة في الدوري الكندي (مواقع التواصل)
وليام أكيو لاعب فالور الكندي منع دخول كرة زميله ريغي مرمى واندرز (مواقع التواصل)
12/7/2022

درس كروي من الدوري الكندي لكرة القدم مفاده ألا تحتفل مبكرا بالهدف قبل أن يحتسبه حكم المباراة.

وفي الدقيقة الـ 18 من مباراة فريقي فالور وواندرز -التي جرت الأحد الماضي- أرسل موسى جون داير لاعب فالور كرة عرضية لزميله أليساندرو ريغي الذي سدد الكرة داخل مرمى كريستيان أوكسنر، غير أن زميلهما بالفريق وليام أكيو منع دخول الكرة.

ولحسن الحظ تمكن ريغي لاعب فالور من تمرير الكرة بالكامل عبر الخط، ومنح فريقه هدف الفوز على "واندرز" بهدف نظيف.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي