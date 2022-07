شاهد.. أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم

درس كروي من الدوري الكندي لكرة القدم مفاده ألا تحتفل مبكرا بالهدف قبل أن يحتسبه حكم المباراة.

وفي الدقيقة الـ 18 من مباراة فريقي فالور وواندرز -التي جرت الأحد الماضي- أرسل موسى جون داير لاعب فالور كرة عرضية لزميله أليساندرو ريغي الذي سدد الكرة داخل مرمى كريستيان أوكسنر، غير أن زميلهما بالفريق وليام أكيو منع دخول الكرة.

ولحسن الحظ تمكن ريغي لاعب فالور من تمرير الكرة بالكامل عبر الخط، ومنح فريقه هدف الفوز على "واندرز" بهدف نظيف.

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀

One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss

— OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022