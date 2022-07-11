نجوم كرة قدم ارتبطوا بفتيات عربيات

زواج الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة من فتاة مغربية تدعى ريما أدبوش في ديسمبر/كانون الأول 2021 لم يكن أول ارتباط بين نجم كرة قدم وسيدة عربية ولن يكون -على ما يبدو- الأخير.

وأحيط حفل زفاف ديمبلي وأدبوش بسرية كبيرة رغم تسريب مقاطع فيديو وصور من العرس الذي أقيم على الطريقة المغربية.

حفل زواج نجم #برشلونة #عثمان_ديمبلي 💟

الف مبروك دمبوووز 🔥🔥

الله يسترنه من الاصابات بعد هل ليلة 🏥 pic.twitter.com/m7m4NXU30N — الكامب نو 🏟 (@inCampnow) December 24, 2021

وأدبوش -بحسب تقارير إعلامية- تنحدر من عائلة تعيش قرب مدينة كلميم جنوبي المغرب وتحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية.

أما أبرز النجوم الذين تزوجوا أو ارتبطوا من فتيات عربيات فهم:

الإسباني سيسك فابريغاس النجم السابق لأرسنال وبرشلونة متزوج من اللبنانية دانيلا سمعان منذ 2018.

الألماني من أصول تركية إلكاي غوندوغان مهاجم مانشستر سيتي تزوج -هذا الصيف- من التونسية سارة العرفاوي.

النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي متزوج من المغربية بشرى البالي منذ 2004.

النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري تزوج من الجزائرية وهيبة بلهامي عام 2005 وبعدها بعام أعلن ريبيري اعتناقه للإسلام وأطلق على نفسه اسم جديد وهو "بلال".