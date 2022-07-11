نجوم كرة قدم ارتبطوا بفتيات عربيات
11/7/2022
زواج الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة من فتاة مغربية تدعى ريما أدبوش في ديسمبر/كانون الأول 2021 لم يكن أول ارتباط بين نجم كرة قدم وسيدة عربية ولن يكون -على ما يبدو- الأخير.
وأحيط حفل زفاف ديمبلي وأدبوش بسرية كبيرة رغم تسريب مقاطع فيديو وصور من العرس الذي أقيم على الطريقة المغربية.
حفل زواج نجم #برشلونة #عثمان_ديمبلي 💟
الف مبروك دمبوووز 🔥🔥
الله يسترنه من الاصابات بعد هل ليلة 🏥 pic.twitter.com/m7m4NXU30N
— الكامب نو 🏟 (@inCampnow) December 24, 2021
وأدبوش -بحسب تقارير إعلامية- تنحدر من عائلة تعيش قرب مدينة كلميم جنوبي المغرب وتحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية.
أما أبرز النجوم الذين تزوجوا أو ارتبطوا من فتيات عربيات فهم:
- الإسباني سيسك فابريغاس النجم السابق لأرسنال وبرشلونة متزوج من اللبنانية دانيلا سمعان منذ 2018.
- الألماني من أصول تركية إلكاي غوندوغان مهاجم مانشستر سيتي تزوج -هذا الصيف- من التونسية سارة العرفاوي.
- النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي متزوج من المغربية بشرى البالي منذ 2004.
- النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري تزوج من الجزائرية وهيبة بلهامي عام 2005 وبعدها بعام أعلن ريبيري اعتناقه للإسلام وأطلق على نفسه اسم جديد وهو "بلال".
- النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتبط بالمغربية أمل صابر في 2015 ودامت العلاقة لفترة من الزمن قبل أن ينفصلا.
- السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم متزوج من اللبنانية لينا الأشقر عام 2001.
- النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا تزوج الجزائرية رشيدة براكيني عام 2007.
- الفرنسي إريك أبيدال النجم السابق لبرشلونة تزوج من الجزائرية حياة الكبير عام 2007، واعتنق أبيدال الإسلام بفضل علاقته مع حياة قبل أن تنشب المشاكل بينهما.
المصدر : مواقع إلكترونية