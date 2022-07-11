كرة قدم

نجوم كرة قدم ارتبطوا بفتيات عربيات

زواج عثمان ديمبلي لاعب برشلونة (مواقع التواصل)
ديمبلي نجم برشلونة تزوج من فتاة مغربية تدعى ريما أدبوش في ديسمبر/كانون الأول 2021 (مواقع التواصل)
11/7/2022

زواج الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة من فتاة مغربية تدعى ريما أدبوش في ديسمبر/كانون الأول 2021 لم يكن أول ارتباط بين نجم كرة قدم وسيدة عربية ولن يكون -على ما يبدو- الأخير.

وأحيط حفل زفاف ديمبلي وأدبوش بسرية كبيرة رغم تسريب مقاطع فيديو وصور من العرس الذي أقيم على الطريقة المغربية.

وأدبوش -بحسب تقارير إعلامية- تنحدر من عائلة تعيش قرب مدينة كلميم جنوبي المغرب وتحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية.

أما أبرز النجوم الذين تزوجوا أو ارتبطوا من فتيات عربيات فهم:

  • الإسباني سيسك فابريغاس النجم السابق لأرسنال وبرشلونة متزوج من اللبنانية دانيلا سمعان منذ 2018.

  • الألماني من أصول تركية إلكاي غوندوغان مهاجم مانشستر سيتي تزوج -هذا الصيف- من التونسية سارة العرفاوي.

  • النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي متزوج من المغربية بشرى البالي منذ 2004.

  • النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري تزوج من الجزائرية وهيبة بلهامي عام 2005 وبعدها بعام أعلن ريبيري اعتناقه للإسلام وأطلق على نفسه اسم جديد وهو "بلال".

  • النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتبط بالمغربية أمل صابر في 2015 ودامت العلاقة لفترة من الزمن قبل أن ينفصلا.
  • السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم متزوج من اللبنانية لينا الأشقر عام 2001.
  • النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا تزوج الجزائرية رشيدة براكيني عام 2007.
  • الفرنسي إريك أبيدال النجم السابق لبرشلونة تزوج من الجزائرية حياة الكبير عام 2007، واعتنق أبيدال الإسلام بفضل علاقته مع حياة قبل أن تنشب المشاكل بينهما.
المصدر : مواقع إلكترونية