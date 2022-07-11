مانشستر يونايتد يرفع سقف التحدي.. رونالدو ليس للبيع

قال الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إن نجم هجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وإنه لا يزال في خططه للموسم المقبل.

وعاد رونالدو (37 عاما) إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، وينتهي عقده صيف 2023.

ولكن الفترة الماضية شهدت جدلا هائلا بشأن إمكانية انتقال اللاعب لناد آخر خاصة بعد غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، ورحلة الفريق إلى كل من تايلند وأستراليا هذا الصيف لأسباب عائلية.

وقال تن هاغ "ليس معنا لظروف شخصية.. نضع خطتنا للموسم الجديد مع الوضع في الاعتبار أن رونالدو سيستمر معنا. أتطلع للعمل سويا".

وأوضح أن "رونالدو لم يقل لي إنه يرغب في الرحيل. قرأت عن هذا، ولكنني أقول إن رونالدو ليس للبيع. إنه ضمن خططنا للموسم المقبل ونرغب في تحقيق النجاح سويا".

وأكد تن هاغ أيضا أن هاري ماغواير سيظل قائدا للفريق رغم الجدل الذي أثير بشأن دوره في الفريق.