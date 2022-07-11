شاهد.. جرحى ومصابون بإطلاق نار في مباراة كرة قدم بالأرجنتين

أصيب أحد المراهقين بجراح خطرة بعد أن شهدت مباراة في دوري الدرجة الرابعة الأرجنتيني إطلاق نار.

وأوقف ديربي بوينس آيرس المحلي بين "كلوب لوجان" ونادي "ألم" بعد 15 دقيقة من انطلاق المباراة، إذ اجتاحت الفوضى ملعب "لوجان كامبو ميونيسيبال دي ديبورتيس".

وذكرت تقارير محلية أن شابًّا يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب بجروح خطرة بعد أن أطلقت أعيرة نارية في محيط ملعب المباراة.

ويُزعم أن "ألتراس" الفريق الزائر وصل بالسيارات وفتحوا النار على مشجعي أصحاب الأرض المتجمعين في الحانات قرب الملعب، فأدى ذلك إلى إصابة 7 على الأقل بسبب وابل الرصاص.

كما اندلع القتال داخل الملعب وحوله، وأصيب آخرون بجروح نتيجة الشجار ورمي الأشياء.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الجانبين المتحاربين.

كما ورد أن "قنبلة صوتية" سقطت بالقرب من جماهير أصحاب الأرض.

وعلق الحكم أولًا المباراة قبل أن يوقفها ويطلب من اللاعبين والكادر التدريبي الاختباء في مكان آمن.

ويُظهر مقطع فيديو الفوضى التي انتشرت في محيط الملعب وحرب الشوارع التي دارت بين طرفين استخدما فيها كل الأسلحة المتاحة في حين هرب الآخرون في حالة من الرعب.

وأظهر مقطع فيديو آخر صبيا يمسك بطنه وهو مغطى بالدم ويقدم له مسعف رعاية عاجلة.

وجاء في بيان على صفحة "كلوب ألم" بفيسبوك "من سوء الحظ، علقت مباراة الديربي بسبب الحوادث.. ما يجب أن يكون احتفالا بمباراة كرة قدم أفسده مجموعة من الأشخاص العنيفين".

ونُقل عن مدرب الفريق هوراسيو فابريغات قوله "نحن داخل غرفة خلع الملابس، ولا نملك أي طريقة للخروج، وننتظر لنعرف كيف سنعود إلى المنزل".

وتابع "قادة النادي معنا ونتواصل مع أهالي لوجان لتأمين خروجنا".

وأضاف "كنت أول من رأى أن شيئًا ما يحدث، اتصلت بالحكم الرابع وطلبت منه إيقاف المباراة. منذ ذلك الحين طلبوا منا الدخول إلى الميدان، وشرعوا في إلقاء الحجارة علينا، وسقطت قنبلة مدوية بالقرب من دكة البدلاء".

وختم "أعلم أن ما يحدث في الخارج أمر خطير، لكننا لا نعرف ما الذي حدث".

URGENTE: Duro enfrentamiento entre las hinchadas de Alem y Lujan a los tiros.

Hay 15 heridos de bala y 5 de gravedad.

Los jugadores atrincherados en el vestuario. pic.twitter.com/KH3aE6fJeD — Gustavo (@gabruzo) July 10, 2022

AHORA ! Graves incidentes en el partido entre #Lujan y #Alem Integrantes de la barra brava de Alem disparó contra integrantes de la barra brava de Luján en las adyacencias del estadio cuando iban 15 minutos de partido. pic.twitter.com/xilDEToaLn — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) July 10, 2022

Así se iban los barras de Alem de Luján mientras se escuchan los disparos. pic.twitter.com/jUF3c6YwsZ — Nueva Data (@NuevaDataOk) July 10, 2022

Violencia en un partido de Primera C.

El partido entre Club Lujan y Deportivo Alem, debió ser suspendido luego de que comenzarán a escucharse disparos afuera de la cancha. 7 personas heridas de bala. pic.twitter.com/JtSdHNFWra — Radio Suquía (@radiosuquia) July 10, 2022