شاهد- الفائز يعلن عنه في الرباط.. القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أفريقيا، خلال الحفل المقرر بالرباط في 21 من الشهر الجاري.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة تقلصت لتضم:

10x #CAFAwards2022 Player of the Year (Men) nominees! 🏆 Which of them will be shortlisted? ✨ pic.twitter.com/qFi5Qb07Gq — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

السنغالي ساديو ماني

السنغالي إدوارد ميندي

السنغالي كاليدو كوليبالي

الجزائري رياض محرز

المصري محمد صلاح

الكاميروني كارل توكو إكامبي

الكاميروني فنسنت أبو بكر

العاجي سيباستيان هالر

الغيني نابي كيتا

المغربي أشرف حكيمي .

Led their teams to outstanding 2021/22 seasons! 🌟 A shortened list of the #CAFAwards2022 Interclub Player of the Year (Men) nominees! 🌍 pic.twitter.com/DwlSqnedx4 — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة:

تياغو أزولاو (بترو أتلتيكو)

كريم كوناتي (أسيك ميموزا)

أليو ديانغ وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي (الأهلي المصري)

أشرف ضاري ويحيي جبران وزهير المتراجي (الوداد البيضاوي)

🖐 nominees for the Young Player of the Year (Men) award! Which young talent will bag the award in the #CAFAwards2022? 🤔 pic.twitter.com/s0njFwyZun — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

المرشحون لجائزة أفضل صاعد:

البوركينابي دانغو واتارا

العاجي كريم كوناتي

الغاني كمال الدين سليمانا

السنغالي بابي مطر سار

التونسي حنبعل المجبري

𝗙𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗔𝗖𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗗𝗦 🤯 Who will be the final three nominees for the #CAFAwards2022 Coach of the Year (Men) award? pic.twitter.com/pl1mJI51nb — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

المرشحون لجائزة أفضل مدرب:

البرتغالي كارلوس كيروش (المدير الفني السابق للمنتخب المصري)

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (المدير الفني السابق للأهلي المصري)

توم سانتفيت (المدير الفني لمنتخب غامبيا)

وليد الركراكي (المدير الفني السابق للوداد البيضاوي)

أليو سيسيه (المدير الفني السابق لمنتخب السنغال)

Exceptional seasons from the 5️⃣ shortlists! Which nation will be named the National Team of the Year (Men) on the 21st of July?#CAFAwards2022 pic.twitter.com/SzfBnMS0xU — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

المرشحون لجائزة أفضل منتخب:

بوركينا فاسو

الكاميرون

السنغال

مصر

المغرب

The finest 5️⃣ African football clubs of the 2021/22 season! Which of them will be named the Club of the Year (Men) in Morocco’s #CAFAwards2022? ⚽️ pic.twitter.com/M8oY3BnJOR — CAF (@CAF_Online) July 11, 2022

المرشحون لجائزة أفضل ناد داخل القارة: