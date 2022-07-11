كرة قدم

شاهد- الفائز يعلن عنه في الرباط.. القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

World Cup - African Qualifiers - Egypt v Senegal
قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا تضم 3 لاعبين من منتخب السنغال (رويترز)
11/7/2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أفريقيا، خلال الحفل المقرر بالرباط في 21 من الشهر الجاري.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة تقلصت لتضم:

  • السنغالي ساديو ماني
  • السنغالي إدوارد ميندي
  • السنغالي كاليدو كوليبالي
  • الجزائري رياض محرز
  • المصري محمد صلاح
  • الكاميروني كارل توكو إكامبي
  • الكاميروني فنسنت أبو بكر
  • العاجي سيباستيان هالر
  • الغيني نابي كيتا
  • المغربي أشرف حكيمي .

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة:

  • تياغو أزولاو (بترو أتلتيكو)
  • كريم كوناتي (أسيك ميموزا)
  • أليو ديانغ وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي (الأهلي المصري)
  • أشرف ضاري ويحيي جبران وزهير المتراجي (الوداد البيضاوي)

المرشحون لجائزة أفضل صاعد:

  • البوركينابي دانغو واتارا
  • العاجي كريم كوناتي
  • الغاني كمال الدين سليمانا
  • السنغالي بابي مطر سار
  • التونسي حنبعل المجبري

المرشحون لجائزة أفضل مدرب:

  • البرتغالي كارلوس كيروش (المدير الفني السابق للمنتخب المصري)
  • الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (المدير الفني السابق للأهلي المصري)
  • توم سانتفيت (المدير الفني لمنتخب غامبيا)
  • وليد الركراكي (المدير الفني السابق للوداد البيضاوي)
  • أليو سيسيه (المدير الفني السابق لمنتخب السنغال)

المرشحون لجائزة أفضل منتخب:

  • بوركينا فاسو
  • الكاميرون
  • السنغال
  • مصر
  • المغرب

المرشحون لجائزة أفضل ناد داخل القارة:

  • بيترو أتلتيكو الأنغولي
  • الأهلي المصري
  • الوداد المغربي
  • نهضة بركان المغربي
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات