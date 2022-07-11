رسالة مشفرة.. شقيقة رونالدو تكشف عن مستقبله

نشرت كاتيا أفيرو (شقيقة كريستيانو رونالدو) رسالة مشفرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" (Instagram) بشأن مستقبل هداف مانشستر يونايتد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أخبر "المانيو" بأنه يرغب في الرحيل هذا الصيف، في سعيه للعب في دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم رونالدو "لأسباب عائلية" إلى جولة "الشياطين الحمر" في تايلند وأستراليا قبل بداية الموسم الجديد.

ويخطط "مان" يونايتد الآن لبقية جولته من غير "الدون" الذي يواصل التدريب بمفرده في لشبونة.

إضافة إلى فشل يونايتد في التأهل إلى المنافسات الأوروبية الكبرى، فإن اللاعب البرتغالي الدولي "مستاء" من خفض راتبه بنسبة 25% نتيجة لذلك.

وكانت صحيفة "ذا صن" (The Sun) كشفت حصريًا الأسبوع الماضي عن أن الهولندي إريك تن هاغ لا يمانع مغادرة اللاعب -الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات- في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط تشلسي ارتباطا وثيقا باتخاذ خطوة لتأمين خدمات اللاعب بعد أن التقى المالك الجديد تود بوهلي مع خورخي مينديز وكيل رونالدو لمناقشة خطوة محتملة.

وأكدت كاتيا أخت رونالدو أن شقيقها -على ما يبدو- على وشك مغادرة أولد ترافورد.

وفي حديثها على إنستغرام، ردت كاتيا (44 عاما) على سؤال من أحد متابعيها جاء فيه "هل سيبقى كريستيانو في مانشستر؟"

وكان جوابها غامضا وغير مباشر، واقترحت على السائل "ارتداء نظارات.. أو تعلم القراءة ومتابعة الأخبار التي تنشر".

ومن الواضح أن رد شقيقة رونالدو المبهم يعني أن "صاروخ ماديرا" يتجه للرحيل عن "أولد ترافورد".

وكانت الصحيفة نفسها ذكرت، أمس الأحد، أن رونالدو حصل على مكافأة إضافية بالملايين قبل أيام فقط من إخباره فريقه مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.

وكشفت مصادر مطلعة في مان يونايتد عن ظفر رونالدو بمبلغ كبير -لم يكشف عنه، ولكنه بملايين اليوروهات- بمجرد بدء العام الثاني من عقده نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكانت المكافأة المفاجئة جزءا من الصفقة التي وافق عليها لعودته إلى "أولد ترافورد" من يوفنتوس الصيف الماضي.

وقال أحد المطلعين في أولد ترافورد إن "جميع العقود تجدد بداية يوليو/تموز الجاري، ولكن الأنباء عن رغبة رونالدو في الرحيل جاءت مباشرة عقب تقاضيه مبلغ المكافأة".

وقال مصدر "لم يرتكب رونالدو أي خطأ، لكن هناك من أشار إلى أن توقيت كل ذلك قد لا يكون من قبيل الصدفة، وكان بإمكان رونالدو الكشف عن رغبته في المغادرة منذ أسابيع".

وأحرز رونالدو -الذي بقي عام على عقده مع اليونايتد- 24 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

لكن فريق "الشياطين الحمر" اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخفق في الفوز بأي لقب للموسم الخامس على التوالي.