تقارير صحفية فرنسية: سان جيرمان يضع 11 لاعبا للبيع في الميركاتو الصيفي

ذكرت الصحافة الفرنسية أن باريس سان جيرمان وضع 11 لاعباً في سوق الانتقالات الصيفية، رغم أن مهمة إيجاد فريق لهم أو لبعضهم صعبة ومعقدة.

ويرجع ذلك التعقيد إلى ارتفاع رسوم الصفقات والرواتب المرتفعة التي يتقاضونها، خاصة أن السوق المتاحة لهم صغيرة وعالية المنافسة.

ويبدو أن هذه تعليمات من المدرب الجديد كريستوف غالتيير الذي قال في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء الماضي، "علينا تقليص الفريق. لا يمكن أن يكون لديك لاعبون نادراً ما يشاركون طوال الموسم".

وبحسب صحيفتي "لو باريسيان" (Le Parisien) و"ليكيب" (L’Equipe) بدأت إدارة النادي الباريسي تنفيذ رؤية المدرب الجديد.

وتذكر الصحيفتان أن خط الوسط سيكون الأكثر تضرراً من عملية البيع هذه، إذ سيكون هناك 6 لاعبين متوفرين للشراء أو الإعارة.

ومن بين اللاعبين الـ11 يبرز:

الأرجنتيني لياندرو باريديس (28 عاما ويتبقى عامان من عقده) ويريد الفريق الباريسي 35 مليون يورو مقابل التخلي عنه، مما أوقف اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب، وفقًا لصحيفة "ليكيب".

قلب الدفاع السنغالي عبدو ديالو (26 عاما ويتبقى أيضا عامان من عقده)، تكرر معه ما حصل مع باريديس فاستبعده توتنهام من حساباته لصالح كليمنت لينغليه لاعب برشلونة على سبيل الإعارة.

الهولندي جورجينيو فينالدوم (31 عاما وعقده يمتد حتى عام 2024).

الأرجنتيني ماورو إيكاردي (29 عاما ويتبقى عامان من عقده أيضًا لموسمين آخرين). ويتقاضى إيكاردي حوالي 9.6 ملايين يورو سنويا.

الظهير الأيسر ليفين كورزاوا (29 عاما يمتد عقده حتى صيف 2024 وبالكاد يلعب) ويتقاضى 6 ملايين يورو سنويا.

الإسباني أندير هيريرا (33 عاما ويتبقى عامان من عقده) يتقاضى نحو 8 ملايين يورو سنويا.

الألماني جوليان دراكسلر (28 عاما وعقده يمتد حتى عام 2024) يتقاضى حوالي 7 ملايين يورو سنويا.

أما بخصوص النجم البرازيلي نيمار -الذي تحدثت إشاعات أنه قريب من الرحيل عن "حديقة الأمراء"- فإنه ليس معروضا للبيع.

وأثنى غالتيير على نيمار (30 عاما)، واعتبر -في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لسان جيرمان- أنه "لاعب عالمي المستوى وأحد أفضل اللاعبين في العالم لكن علينا أن نحقق التوازن".

وختم بالتأكيد "أريده أن يبقى".