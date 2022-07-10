مانشستر سيتي يضاعف راتبه 3 مرات.. فودين يدخل قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في الفريق

انضم النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين إلى قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في مانشستر سيتي.

ووافق الدولي الإنجليزي شفهيا على صفقة تبقيه لفترة طويلة في ملعب "الاتحاد" وترفع راتبه 3 أضعاف، ليصبح أجره الأسبوعي أكثر من 236 ألف يورو.

وبدأت المحادثات بين الجانبين العام الماضي لكنها توقفت بعد وفاة صديقه والمستشار القانوني الموثوق به ريتشارد غرين.

فودين -خريج أكاديمية "السيتيزنز"- يتقاضى حاليا نحو 77 ألف يورو أسبوعيا، وفرض نفسه لاعبا أساسيا في منتحب "الأسود الثلاثة" على مدار العامين الماضيين.

كما أن الإسباني رودري زميل فودين، ينتظر زيادة كبيرة في الأجور، إذ يخطط السيتي لتسريع محادثات تمديد عقد اثنين من أبرز اللاعبين في تشكيلته.

ويتبقى على عقد كلا اللاعبين عامين وفقا للشروط الحالية، ويبدو أن تمديد عقدهما لا يواجه أي عقبة.

واشترى الفريق "السماوي"، رودري من أتلتيكو مدريد بنحو 74 مليون يورو عام 2019، وأصبح العنصر الأساسي في مركز خط وسط الملعب الدفاعي بعد عودة البرازيلي فرناندينيو إلى بلاده.

ويتقاضى رودري (26 عاما) حاليا حوالي 151 ألف يورو أسبوعيا.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات في كلتا الحالتين خالية من المشاكل وأن ينتهي الاتفاق على الشروط الجديدة بسرعة.

ودفع "السيتيزنز" 62 مليون يورو لدورتموند مقابل ضم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، كما أنه يتقاضى 451 ألف يورو أسبوعيا.