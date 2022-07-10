شاهد- يقترب من الرحيل مقابل 70 مليون يورو.. جماهير يوفنتوس لدي ليخت: ابق معنا

استقبلت جماهير نادي يوفنتوس مدافعها الهولندي ماتيس دي ليخت بحفاوة خلال إجرائه الفحص الطبي، وطالبته بالبقاء في إيطاليا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بايرن ميونخ وتشلسي يسعيان إلى ضم الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عاما.

ووقع دي ليخت على بطاقات وقمصان وكرات للمشجعين، والتقط معهم الصور، ونادى بعض المشجعين على دي ليخت قائلين "ابق معنا".

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من يوفنتوس أو من بايرن ميونخ حول احتمال انتقال دي ليخت إلى ألمانيا.

وأجمعت تقارير إعلامية في إيطاليا على أن بايرن زاد أخيرا من عرضه لضم دي ليخت إلى ما لا يقل عن 70 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت اللاعب.

ويتضمن عقد دي ليخت مع يوفنتوس المستمر حتى 2024 بندا للرحيل مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو لنادي "السيدة العجوز".

وذكرت صحف رياضية إيطالية أن المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش سيتفاوض مجددا مع رؤساء يوفنتوس غدا الاثنين، وأشارت إلى أن هذا اللقاء لا يعدّ أول اتصال بين الجانبين.

وأضافت أن وكيلة أعمال دي ليخت موجودة حاليا في تورينو ليس فقط بسبب الوافد الجديد بول بوغبا؛ بل أيضا من أجل إقناع النادي الإيطالي بالسماح برحيل دي ليخت.