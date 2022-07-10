سان جيرمان مهتم بضم رونالدو.. عود على بدء

مرة جديدة تعود الشائعات والأنباء التي تتحدث عن إمكانية ضم باريس سان جيرمان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق الباريسي.

وهذه المرة، جاءت الأخبار على لسان صحفي برتغالي شهير يدعى بيدرو ألميدا الذي زعم أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للفريق الباريسي تواصل مع خورخي مينديز وكيل رونالدو، وبحثا إمكانية انتقال "الدون" إلى حديقة الأمراء.

وتابع أن رونالدو استبعد من تشكيلة مانشستر يونايتد الأخيرة في جولة ما قبل الموسم المقبل التي بدأها أول أمس الجمعة من تايلند، وهذا مؤشر عال على رحيل اللاعب عن أولد ترافورد.

Luis Campos is in contacts with Jorge Mendes about Cristiano #Ronaldo, and a possible move of Portuguese player to PSG. 🇵🇹 #PSG Cristiano is not included in final list of Manchester United to travelled to Tailand, and the possibility of Portuguese leaving is ver high. ⛔️ #MUFC — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 9, 2022

وغاب رونالدو (37 عاما) عن فترة الإعداد لما قبل الموسم، في الوقت الذي يصر ناديه على أن اللاعب ليس للبيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أنباء عن رغبة الدولي البرتغالي في الرحيل عن "أولد ترافورد" واللعب مع أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، انتشرت في الفترة الأخيرة، وذلك عقب موسم مخيب للآمال للفريق الذي عاد إليه رونالدو مجددا بعدما سبق له اللعب في صفوفه وتحقيق الإنجازات بين 2003-2009.

وقدم رونالدو إيضاحا عندما غاب الاثنين الماضي عن تدريبات الفريق، حيث كان ذلك المران الأول الذي استقبل فيه المدرب الهولندي الجديد إيرك تن هاغ اللاعبين في مركز تدريبات الفريق قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقبل النادي إيضاح رونالدو بسبب "الشؤون العائلية" التي منعته من الإبلاغ عن غيابه عن التدريبات، وما زال النادي يتعامل بالطريقة نفسها مع غياب اللاعب على مدار أيام حتى الخميس الماضي.

وبعد التأكيد مرارا وتكرارا في الأسابيع الماضية على عدم إمكانية بيع رونالدو، أصر النادي على موقفه ولم يطرأ عليه أي تغيير، وسط تقارير تحدثت عن رغبة النادي في بيع اللاعب البرتغالي.

ويبدو أن مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي يتقاضى أجورا عالية، يمثل أزمة بالنسبة للنادي، في الوقت الذي كشفت فيه "بي إيه ميديا" عن تزايد اهتمام تشلسي بضمه.

وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد الصيف الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت 23 مليون جنيه إسترليني (23.5 مليون دولار).