سان جيرمان مهتم بضم رونالدو.. عود على بدء

مرة جديدة تعود الشائعات والأنباء التي تتحدث عن إمكانية ضم باريس سان جيرمان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق الباريسي.

وهذه المرة، جاءت الأخبار على لسان صحفي برتغالي شهير يدعى بيدرو ألميدا الذي زعم أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للفريق الباريسي تواصل مع خورخي مينديز وكيل رونالدو، وبحثا إمكانية انتقال "الدون" إلى حديقة الأمراء.

وتابع أن رونالدو استبعد من تشكيلة مانشستر يونايتد الأخيرة في جولة ما قبل الموسم المقبل التي بدأها أول أمس الجمعة من تايلند، وهذا مؤشر عال على رحيل اللاعب عن أولد ترافورد.

