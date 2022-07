روما الإيطالي يواجه غضبا جماهيريا بسبب مباراة ودية في إسرائيل

احتج مشجعون لنادي روما الإيطالي، رفضا لإقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهام الإنجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 يوليو/تموز الجاري.

ووضع المشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي، وكتب باللافتة "في دولة الاحتلال، لا يمكن أن تكون هناك مباراة ودية".

📷 FOTO – Striscione a Trigoria: "In uno stato che occupa non può esserci amichevole"

Il messaggio è firmato Fedayn, uno dei gruppi più noti della Sud. Il riferimento è alla sfida in programma il 30 luglio in Israele contro il Tottenhamhttps://t.co/UDy7YNeYOD

— Il Romanista (@ilRomanistaweb) July 9, 2022