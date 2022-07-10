روما الإيطالي يواجه غضبا جماهيريا بسبب مباراة ودية في إسرائيل

احتج مشجعون لنادي روما الإيطالي، رفضا لإقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهام الإنجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 يوليو/تموز الجاري.

ووضع المشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي، وكتب باللافتة "في دولة الاحتلال، لا يمكن أن تكون هناك مباراة ودية".

📷 FOTO – Striscione a Trigoria: "In uno stato che occupa non può esserci amichevole"

Il messaggio è firmato Fedayn, uno dei gruppi più noti della Sud. Il riferimento è alla sfida in programma il 30 luglio in Israele contro il Tottenhamhttps://t.co/UDy7YNeYOD — Il Romanista (@ilRomanistaweb) July 9, 2022

وأرفق المشجعون اللافتة بمجموعة من التوقيعات لـ"كورفا سود" جماهير نادي روما الإيطالي بالمدرج الجنوبي، والتي أعلنت رفضها إقامة المباراة في إسرائيل.

ولاقت الصورة إشادة عبر تويتر بموقف جماهير روما الإيطالي من الاحتلال الإسرائيلي.

📌 A luglio affronteremo il Tottenham in Israele nella I-Tech Cup I dettagli 📄 https://t.co/xuNeiunJWF#ASRoma pic.twitter.com/mhVBy4hd2O — AS Roma (@OfficialASRoma) May 27, 2022

جماهير روما وضعت لافتة اليوم بجوار النادي رافضة لإقامة مباراة ودية لفريقها ضد فريق توتنهام يوم ٣٠ يوليو على ملعب بالأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال. وكتبوا "في دولة تمارس الاحتلال ، لا يمكن أن تقام ودية " . موقف عظيم من جمهور رفع لافتة سابقة بشعار " اصمدي يا غزة " عام ٢٠١٤ pic.twitter.com/OWdjp6mYdj — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) July 10, 2022