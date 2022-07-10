كرة قدم

روما الإيطالي يواجه غضبا جماهيريا بسبب مباراة ودية في إسرائيل

AS Roma v Bologna FC - Serie A
نادي روما سيخوض مواجهة ودية ضد توتنهام في إسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري (غيتي)
10/7/2022

احتج مشجعون لنادي روما الإيطالي، رفضا لإقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهام الإنجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 يوليو/تموز الجاري.

ووضع المشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي، وكتب باللافتة "في دولة الاحتلال، لا يمكن أن تكون هناك مباراة ودية".

وأرفق المشجعون اللافتة بمجموعة من التوقيعات لـ"كورفا سود" جماهير نادي روما الإيطالي بالمدرج الجنوبي، والتي أعلنت رفضها إقامة المباراة في إسرائيل.

ولاقت الصورة إشادة عبر تويتر بموقف جماهير روما الإيطالي من الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وكالة سند