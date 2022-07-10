تشلسي عازم على ضم سترلينغ من مانشستر سيتي

يعتزم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إتمام تعاقده مع النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ، بعدما توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بانتقال اللاعب مقابل 57 ميلون دولار.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أنه من المتوقع أن يخضع سترلينغ (27 عاما) للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل فريق تشيلسي إتمام الصفقة في الوقت المناسب ليتمكن المهاجم الإنجليزي الدولي من الانضمام للفريق بفترة إعداد ما قبل الموسم التي سيخوضها الفريق في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان سترلينغ أحد أهم أهداف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية، رغم أن الفريق ارتبط اسمه بالتعاقد مع رافينيا مهاجم ليدز، والبرازيلي ريتشارليسون.

وفي النهاية، تعاقد توتنهام مع ريتشارليسون من إيفرتون.

وعلمت "بي إيه ميديا" أن سترلينغ اتفق مع مسؤولي "البلوز" على كافة الشروط الشخصية بما في ذلك التوقيع على عقد مدته 5 سنوات مع خيار إضافة 12 شهرا إضافية.

وانضم سترلينغ لمانشستر سيتي قادما من ليفربول مقابل 53 مليون دولار في يوليو/تموز 2015، ولعب دورا رئيسيا في نجاح الفريق تحت قيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا.

وتوج سترلينغ مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب في كأس الرابطة، وسجل 131 هدفا وصنع 85 في 339 مباراة مع "السيتيزنز".