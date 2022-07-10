الأرجنتيني دي ماريا.. ساحر كروي مظلوم إعلاميا

بعد انتقاله إلى يوفنتوس واختياره قميص رقم "22"، يقول الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إن هذا الرقم يذكره بأيام ريال مدريد حين فاز مع "الملكي" بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا اللقب ليس الوحيد في مسيرة الدولي الأرجنتيني الذي سجل مئات الأهداف وصنع أخرى.

اللاعب البالغ 34 عاما والذي سيعتزل دوليا بعد نهاية مونديال قطر، لعب مع كبار أوروبا وترك بصمة واضحة في تسجيل الأهداف وصناعتها أو المهارة الكروية ولكن لم يحظ بالتغطية الإعلامية التي يستحقها.

وتخرج دي ماريا في أكاديمية روزاريو سنترال ولعب مع فريقه الأول بين عامي 2005 و2007.

ثم قدم إلى أوروبا من بوابة بنفيكا البرتغالي وبقى معه من 2007 إلى 2010 وسجل معه 15 هدف وصنع 28 في 119 مباراة، وفاز معه بلقب دوري ولقبين بالكأس.

ومن بنفيكا ذهب إلى ريال مدريد وهناك أمضى 4 سنوات (2010 إلى 2014) وسجل معه 36 هدفا وصنع 84 في 190 مباراة، وفاز معه بـ6 ألقاب، بينها لقب الليغا ولقب دوري الأبطال.

وكانت الخطوة الناقصة في مسيرة دي ماريا هو مغادرته "الملكي" إلى مانشستر يونايتد، ولعب معه موسم 2014-2015 سجل خلاله 4 أهداف وصنع 12 هدفا في 32 مباراة فقط.

واستعاد دي ماريا مستواه عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان ولعب معه 7 سنوات من 2015 حتى 2022، وسجل بقميصه 92 هدفا وصنع 119 في 295 مباراة، وظفر معه بـ18 لقبا.

وقبل أيام، أعلن يوفنتوس ضم دي ماريا مجانا بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دي ماريا 121 مباراة مع الأرجنتين وسجل 24 هدفا. وسجل هدف الفوز في نهائي بطولة كوبا أميركا في مرمى البرازيل ليهدي منتخب بلاده اللقب القاري بعد سنوات طويلة من الانتظار، كما ساهم بشكل فعال في وصول منتخب "التانغو" لنهائي مونديال البرازيل 2014.